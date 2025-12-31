< sekcia Zahraničie
Novým prezidentom v Guinei je podľa predbežných výsledkov Doumbouya
Autor TASR
Konakry 31. decembra (TASR) - Víťazom prezidentských volieb v Guinei by sa mal podľa predbežných výsledkov stať vodca vojenskej junty Mamady Doumbouya, oznámilo v utorok tamojšie Generálne volebné riaditeľstvo. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
Vo voľbách, ktoré sa konali cez víkend, čelil 41-ročný Doumbouya v boji o prezidentský post ôsmim rivalom. Hlavní opoziční lídri sa však pre zákaz na voľbách zúčastniť nemohli a vyzývali k ich bojkotu.
Podľa guinejských orgánov získal Doumbouya v prvom kole 86,72 percent hlasov, čo je výrazne viac ako úroveň, ktorá by zaručovala konanie druhého kola. Volebná účasť dosiahla 80,95 percent, uviedlo Generálne riaditeľstvo.
Súperi pravdepodobného výhercu volieb aj opozičné hnutia v krajine prejavili isté pochybnosti a výsledky kritizovali.
V septembri 2021 Doumbouya viedol štátny prevrat, počas ktorého zosadil vtedajšieho prezidenta Alphu Condého, čím chcel - podľa vlastných slov - zabrániť upadnutiu Guiney do chaosu. Podľa AFP obmedzil občianske slobody, zakázal protesty a prenasledoval svojich oponentov.
Vodca vojenskej junty v prezidentských voľbách kandidoval aj napriek svojmu pôvodnému sľubu, že do konca roka 2024 vráti Guineu späť do civilnej správy.
Koncom septembra Guinejčania v referende schválili novú ústavu, ktorá umožnila členom junty kandidovať na verejné funkcie, dodáva AFP. Ústava tiež predĺžila prezidentské funkčné obdobie z piatich na sedem rokov s možnosťou jedného znovuzvolenia.
