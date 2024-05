Novým prezidentom vo Vietname bude súčasný minister

Bangkok 18. mája (AFP) - Vietnamská komunistická strana nominovala ministra pre verejnú bezpečnosť To Lama do funkcie nového prezidenta krajiny. V sobotu o tom informovali štátne médiá, uvádza TASR podľa agentúry AFP.



Ústredný výbor strany súhlasil s "nomináciou súdruha To Lama, člena politbyra, ministra verejnej bezpečnosti, ktorý bude zvolený za prezidenta", uviedla Vietnamská tlačová agentúra.



Budúci prezident Lam (66) je ministrom verejnej bezpečnosti od roku 2016 a voči hnutiam za ľudské práva v komunistickej krajine presadzoval tvrdý postoj. Je takisto zástupcom vedúceho riadiaceho výboru pre boj proti korupcii.



Bývalý prezident Vo Van Thuong odstúpil 21. marca v rámci rozsiahlej protikorupčnej kampane asi rok po svojom vymenovaní. Prísny postup voči korupcii presadzuje generálny tajomník komunistickej strany Nguyen Phu Trong a doteraz svoje posty museli opustiť tisíce vysokopostavených predstaviteľov.



Za nového šéfa vietnamského Národného zhromaždenia (parlamentu) bol nominovaný Tran Thanh Man (61) uviedli štátne médiá. Man je v súčasnosti jeho podpredseda a nahradí Vuong Dinh Huea, ktorý minulý mesiac požiadal o odstúpenie pre "chyby a nedostatky". Niekoľko dní predtým bol zatknutý 48-ročný zástupca vedúceho kancelárie parlamentu Pham Thai Ha.



Hue bol predsedom vietnamského Národného zhromaždenia od marca 2021. Po prezidentovi, predsedovi vlády a šéfovi komunistickej strany to je štvrtá najvýznamnejšia pozícia vo Vietname. Celé vrcholové vedenie "musí byť skutočne jednotné, skutočne príkladné, z celého srdca a oddané spoločnej veci", uvádza sa v stanovisku vedenia parlamentu.