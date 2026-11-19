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Novým primátorom Prahy je P. Hlaváček, chce strategický rozvoj mesta
Za Hlaváčka hlasovalo 47 zo 65 členov zastupiteľstva, šesť vrátane neho sa zdržalo a proti nebol nikto.
Autor TASR
Praha 19. novembra (TASR) - Novým primátorom Prahy je Peter Hlaváček z hnutia STAN, ktorý v predchádzajúcom volebnom období pôsobil ako námestník primátora pre oblasť územného a strategického rozvoja. Tejto oblasti sa bude venovať aj naďalej a priamo bude koordinovať kľúčové projekty mesta, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Za Hlaváčka hlasovalo 47 zo 65 členov zastupiteľstva, šesť vrátane neho sa zdržalo a proti nebol nikto. „Môžem sľúbiť, že prácu pre mesto vnímam ako službu a výsadu a budem robiť všetko pre to, aby to tak vnímali všetci členovia koalície,“ povedal po zvolení. Do sto dní chce zverejniť koaličné vyhlásenie, ktoré podrobne rozvinie priority obsiahnuté v koaličnej zmluve. Zástupcovia hnutia STAN, koalície SPOLU a zoskupenia Praha sebe ju podpísali v stredu.
Podľa českých médií z nej vyplýva, že primátor bude priamo koordinovať kľúčové projekty mesta - napríklad výstavbu novej linky metra D, dostavbu kľúčového dopravného spojenia Mestský okruh či stavbu Vltavskej filharmónie. Koalícia chce klásť dôraz aj na výstavbu základných a stredných škôl či zariadení pre seniorov.
Zásadnú reformu plánuje v oblasti bytovej výstavby, avizovala tiež zdraženie mestského parkovania aj ročného lístka na MHD. V súčasnosti stojí 3650 Kč (asi 150 eur), čo je najnižšia cena v porovnaní s okolitými metropolami. V Brne je drahší o vyše jeden tisíc korún a v Bratislave vyjde základný ročný lístok na MHD 263 eur.
Piráti aj ANO chcú byť konštruktívnou opozíciou a nechcú robiť zbytočné obštrukcie alebo kritizovať vedenie mesta za každú cenu. Za Hlaváčka hlasovali aj dvaja členovia zastupiteľstva z hnutia ANO. Nový primátor to vníma ako ocenenie svojho prístupu a spolupráce aj s ľuďmi, s ktorými nemá rovnaký názor v celoštátnej politike. „Keď ide o projekty v mestských častiach, ktoré sú pre ľudí, pre mesto, či už sú to školy alebo komunikácie, tak vždy spolupracujeme,“ vysvetlil nový pražský primátor.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Za Hlaváčka hlasovalo 47 zo 65 členov zastupiteľstva, šesť vrátane neho sa zdržalo a proti nebol nikto. „Môžem sľúbiť, že prácu pre mesto vnímam ako službu a výsadu a budem robiť všetko pre to, aby to tak vnímali všetci členovia koalície,“ povedal po zvolení. Do sto dní chce zverejniť koaličné vyhlásenie, ktoré podrobne rozvinie priority obsiahnuté v koaličnej zmluve. Zástupcovia hnutia STAN, koalície SPOLU a zoskupenia Praha sebe ju podpísali v stredu.
Podľa českých médií z nej vyplýva, že primátor bude priamo koordinovať kľúčové projekty mesta - napríklad výstavbu novej linky metra D, dostavbu kľúčového dopravného spojenia Mestský okruh či stavbu Vltavskej filharmónie. Koalícia chce klásť dôraz aj na výstavbu základných a stredných škôl či zariadení pre seniorov.
Zásadnú reformu plánuje v oblasti bytovej výstavby, avizovala tiež zdraženie mestského parkovania aj ročného lístka na MHD. V súčasnosti stojí 3650 Kč (asi 150 eur), čo je najnižšia cena v porovnaní s okolitými metropolami. V Brne je drahší o vyše jeden tisíc korún a v Bratislave vyjde základný ročný lístok na MHD 263 eur.
Piráti aj ANO chcú byť konštruktívnou opozíciou a nechcú robiť zbytočné obštrukcie alebo kritizovať vedenie mesta za každú cenu. Za Hlaváčka hlasovali aj dvaja členovia zastupiteľstva z hnutia ANO. Nový primátor to vníma ako ocenenie svojho prístupu a spolupráce aj s ľuďmi, s ktorými nemá rovnaký názor v celoštátnej politike. „Keď ide o projekty v mestských častiach, ktoré sú pre ľudí, pre mesto, či už sú to školy alebo komunikácie, tak vždy spolupracujeme,“ vysvetlil nový pražský primátor.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)