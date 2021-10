Novým primátorom Ríma bude Roberto Gualtieri, vyplýva z exit pollov

Rím 18. októbra (TASR) - Za nového primátora si obyvatelia talianskej metropoly Rím zvolili bývalého ministra financií hospodárstva Roberta Gualtieriho. Vyplýva to z výsledkov exit pollov zverejnených v pondelok, informuje agentúra AFP.



Gualtieri, ktorý kandidoval za stredoľavú Demokratickú stranu, v druhom kole volieb s veľkým náskokom porazil kandidáta Enrica Michettiho. Ten sa uchádzal o podporu voličov ako nezávislý kandidát s podporou strán pravého stredu,



Roberto Gualtieri (55) získal podľa prieskumu inštitútu Opinio pre verejnoprávnu stanicu RAI 59-63 percent hlasov, zatiaľ čo právnika a rozhlasového moderátora Michettiho, ktorý aktuálne čelí obvineniam z antisemitizmu - podporilo 37-41 percent hlasujúcich.



Exminister Gualtieri novinárom v pondelok po uzavretí volebných miestností povedal, že bude "pracovať so všetkou energiou", aby si Rím mohol udržať reputáciu "významného európskeho hlavného mesta", uviedla agentúra AP.



Prvé kolo volieb v Ríme sa pred dvoma týždňami skončilo pomerne tesným výsledkom, keď Michetti porazil Gualtieriho v pomere 30 ku 27 percentám.



Očakávalo sa ale, že Gualtieri preberie mnoho hlasov nezávislého centristu Carla Calendu a dosluhujúcej primátorky Virginie Raggiovej, ktorí do druhého kola volieb nepostúpili.



Výsledok volieb rímskeho starostu ďalším úderom pre alianciu talianskych stredopravých strán, ktorá už mesiace vedie v prieskumoch verejnej mienky. Jej súčasťou sú krajne pravicová strana Bratia Talianska (Fratelli d’Italia, - FdI) Giorgie Meloniovej, protiimigračná Liga Mattea Salviniho a stredopravá strana Vpred Taliansko (Forza Italia - FI) vedená Silviom Berlusconim. V prvom kole komunálnych volieb tieto strany dosiahli relatívne slabé výsledky - nezískali napríklad primátorské posty v kľúčových mestách, akými sú Miláno, Neapol či Bologna.



Analytici ale neočakávajú, že by výsledky lokálnych volieb destabilizovali súčasnú vládu premiéra Maria Draghiho zloženú z politických nominantov aj nezávislých technokratov, ktorú podporuje veľká väčšina strán zastúpených v talianskom parlamente.



Podľa predpovedí zvíťazí kandidát stredoľavých strán aj vo voľbách starostu v ďalšom dôležitom meste Turín. Magistráty v Ríme aj Turíne doposiaľ ovládalo populistické a protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S), ktoré teraz trpelo volebnú porážku.



Okrem Ríma sa voľby starostu alebo primátora konali počas nedele a pondelka vo viac ako 60 talianskych mestách a obciach. Volebná účasť bola podľa AFP veľmi nízka.