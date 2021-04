Viedeň 13. apríla (TASR) - Novým rakúskym ministrom zdravotníctva sa stane Wolfgang Mückstein. Oznámil to na utorňajšej tlačovej konferencii vicekancelár Werner Kogler.



Mückstein nahradí 60-ročného Rudolfa Anschobera, ktorý v utorok dopoludnia ohlásil demisiu z dôvodu zdravotných problémov. Do funkcie bude vymenovaný na budúci pondelok.



Mückstein je všeobecný lekár a jedným z riaditeľov Centra primárnej starostlivosti v šiestom viedenskom obvode. Je zároveň praktickým lekárom rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena a v komore viedenských lekárov pôsobí ako referent pre skupinové postupy a nové organizačné formy, uviedla agentúra APA.



Doterajší rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober zo strany Zelených krátko predtým oznámil, že z dôvodu pretrvávajúcich zdravotných problémov súvisiacich s prepracovanosťou podáva s účinnosťou od pondelka 19. apríla demisiu. V súvislosti s vysokým pracovným zaťažením počas pandémie COVID-19 sa uňho totiž v poslednom čase objavili problémy s krvným obehom a dva razy skolaboval.



Kogler, ktorý je do vymenovania nového ministra poverený vedením rezortu, sa Anschoberovi poďakoval za jeho prácu. "To, čo dosiahol za posledných pár mesiacov, je neuveriteľné," povedal.