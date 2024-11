Novým šéfom americkej diplomacie bude zrejme Marc Rubio

Washington 12. novembra (TASR) - Novozvolený prezident USA Donald Trump si pravdepodobne za ministra zahraničných vecí zvolí senátora za štát Florida Marca Rubia. Napísal to v noci na utorok denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na tri nemenované zdroje oboznámené so záležitosťou. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Zdroje pre denník povedali, že rozhodnutie v tejto veci ešte nie je konečné. Rubio bol počas uplynulých dní neustále označovaný za jedného z favoritov na post šéfa americkej diplomacie spolu s bývalým americkým veľvyslancom v Nemecku Richardom Grenellom.



"Vždy som mal záujem slúžiť tejto krajine," povedal senátor minulý týždeň pre televíziu CNN v reakcii na otázku o možnej funkcii v Trumpovej administratíve.



Rubio sa narodil v roku 1971 v Miami, jeho rodičia emigrovali na Floridu z Kuby. V roku 2016 bol Trumpovým súperom v boji o nomináciu Republikánskej strany do prezidentských volieb. Novozvoleného prezidenta vtedy označil za podvodníka a "najvulgárnejšieho človeka, ktorý sa kedy uchádzal o prezidentský úrad", pripomína AFP.



Rubio v uplynulých rokoch presadzoval tvrdú zahraničnú politiku voči geopolitickým nepriateľom USA vrátane Číny, Iránu a Kuby.



Médiá: Trump si za poradcu pre národnú bezpečnosť vybral Mikea Waltza





Novozvolený prezident USA Donald Trump si za svojho poradcu pre národnú bezpečnosť vybral republikánskeho kongresmana Mikea Waltza. Informovali o tom v noci na utorok agentúry Reuters, AP a americký denník The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na nemenované zdroje oboznámené so záležitosťou.



Waltz (50), ktorý v minulosti slúžil v Národnej garde USA ako plukovník, je kritikom aktivít Číny v Ázii a Tichomorí a je zástancom toho, aby boli Spojené štáty pripravené na prípadný konflikt v indicko-tichomorskom regióne.



Poradca pre národnú bezpečnosť je dôležitá funkcia, ktorá si nevyžaduje potvrdenie Senátom USA, vysvetľuje Reuters. Waltz bude v prípade vymenovania zodpovedný za informovanie prezidenta o kľúčových otázkach národnej bezpečnosti a za koordináciu s rôznymi agentúrami.



Waltz kritizoval administratívu prezidenta USA Joea Bidena za chaotické stiahnutie vojakov z Afganistanu v roku 2021 a verejne chválil Trumpove zahraničnopolitické názory.



Po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu vo februári 2022 Waltz spočiatku vyzýval Bidenovu administratívu, aby Ukrajine poskytla viac vojenskej pomoci. V októbri však povedal, že je potrebné prehodnotiť ciele Spojených štátov na Ukrajine.



Waltz tiež ocenil, že Trump tlačí na členské krajiny NATO, aby vynakladali viac prostriedkov na obranu, pripomína Reuters.



Trump: Šéfom Agentúry na ochranu životného prostredia bude Lee Zeldin





Novozvolený prezident USA Donald Trump v pondelok oznámil, že za šéfa americkej Agentúry na ochranu životného prostredia (EPA) vymenuje bývalého republikánskeho kongresmana Leeho Zeldina. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry Reuters.



"Zabezpečí spravodlivé a rýchle deregulačné rozhodnutia, ktoré budú prijaté tak, aby uvoľnili silu amerických podnikov a zároveň zachovali najvyššie environmentálne normy vrátane najčistejšieho vzduchu a vody na planéte," napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.



Trumpova nová administratíva sa zrejme bude snažiť zrušiť mnohé pravidlá, ktoré EPA v súčasnosti uplatňuje v oblasti spaľovania fosílnych palív vrátane obmedzenia emisií oxidu uhličitého z elektrární a vozidiel.



Zeldin, bývalý kongresman za štát New York, počas svojho pôsobenia v Kongrese USA často hlasoval proti kľúčovým zákonom týkajúcich sa ekológie, pripomína Reuters.



"Obnovíme dominantné postavenie USA v energetike, oživíme náš automobilový priemysel, aby sme vrátili americké pracovné miesta, a urobíme z USA svetového lídra v oblasti umelej inteligencie," napísal Zeldin v príspevku na sociálnej sieti X.