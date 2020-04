Novým šéfom britských labouristov sa stal Keir Starmer

Londýn 4. apríla (TASR) - Novým lídrom britskej Labouristickej strany sa stal bývalý šéf prokuratúry Keir Starmer, ktorý patril k odporcom odchodu Británie z EÚ. Vo funkcii nahradí doterajšieho šéfa labouristom Jeremyho Corbyna. Informovala o tom rozhlasová stanica BBC. Podpredsedníčkou strany sa stala Angela Raynerová.



Ako informovala agentúra AFP, Starmer vyhral voľby predsedu Labouristickej strany so ziskom 56,2 percenta zo všetkých odovzdaných hlasov. Ďaleko tak predbehol svoje súperky Rebeccu Longovú-Baileyovú a Lisu Nandyovú.



Ide o výsledok korešpondenčného hlasovania, ktoré sa v strane začalo 21. februára po tom, ako labouristickí zákonodarcovia oznámili trojicu kandidátov pre finálne kolo.



Voľby predsedu strany sa konali po zdrvujúcej porážke labouristov v decembrových parlamentných voľbách.



Favoritom straníckych volieb bol od začiatku 57-ročný Starmer, tieňový minister pre otázky brexitu a bývalý riaditeľ korunnej prokuratúry pre Anglicko a Wales, ktorý má podporu umierneného krídla strany.



Mimoriadna konferencia labouristov, na ktorej mali oznámiť meno víťaza hlasovania, bola zrušená pre epidémiu koronavírusu. Výsledky volieb dostali členovia strany e-mailom spolu so Starmerovým akceptačným príhovorom.



Vo svojom vyhlásení na sociálnych sieťach Starmer napísal, že je preňho cťou a výsadou byť predsedom Labouristickej strany. Uviedol, že chce stranu voviesť do novej éry - tak, aby keď príde čas, mohla opäť slúžiť krajine.



Labouristi boli naposledy pri moci v rokoch 1997-2010 pod vedením premiérov Tonyho Blaira a Gordona Browna.



Starmer konštatoval, že sa vodcom opozície stal v situácii, akú ešte nikto nezažil, a prisľúbil konštruktívnu pomoc konzervatívnej vláde v boji proti pandémii koronavírusu SARS-CoV-2.



Starmer bude čeliť aj výzve vo vnútri strany, keď sa bude musieť snažiť o jej znovuzjednotenie po hlbokom rozkole súvisiacom s politikou Jeremyho Corbyna, ktorý od svojho zvolenia za šéfa labouristov v roku 2015 zmenil kurz strany na viac ľavicový, pričom navrhoval znárodnenie kľúčových priemyselných podnikov a veľké zvýšenie verejných výdavkov.



Corbyn bol tiež často adresátom obvinení, že toleroval, keď sa v strane šíriť antisemitizmus. Je známy ako dlhoročný zástanca Palestínčanov a kritik Izraela.



Starmer sa vo svojom vyhlásení venoval aj tejto téme, keď sa židovskej komunite ospravedlnil za prejavy antisemitizmu v radoch labouristov a zaviazal sa "vytrhať tento jed aj s koreňmi". Súčasne vyjadril nádej, že do Labouristickej strany sa vrátia jej bývalí členovia židovského pôvodu, ako aj všetci tí, ktorí ju pre rastúce antisemitské nálady prestali podporovať.