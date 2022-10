Novým šéfom civilnej rozviedky v ČR bude Vladimír Posolda

Praha 5. októbra (TASR) - Novým šéfom českého Úradu pre zahraničné styky a informácie (ÚZSI) sa od štvrtka stane Vladimír Posolda. Po rokovaní vlády to oznámil český minister vnútra Vít Rakušan, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Český minister vnútra uviedol, že Posoldu vo štvrtok predstaví členom bezpečnostného výboru parlamentu, hoci zákon mu to neukladá. Nový šéf ÚZSI pôsobí v spravodajskej komunite od 90.-tych rokov a podľa Rakušana je skúsený nielen v oblasti bezpečnosti, ale aj v diplomacii. Má bezpečnostnú previerku na stupeň prísne tajné.



Vladimír Posolda povedie českú rozviedku po Petrovi Mlejnkovi, ktorý rezignoval k 1. septembru pre kauzu Dozimetr. Jej ústrednou postavou je podnikateľ Michal Redl, ktorý bol zapletený do tunelovania pražského dopravného podniku. Mlejnek priznal vzájomné pracovné kontakty s tým, že v tom čase pôsobil v prostredí biznisu.



V kauze Dozimetr ľudia z organizovanej skupiny systematicky obsadili kľúčové pozície v pražskom dopravnom podniku, aby ovplyvňovali výberové konania. Manipulácie so zákazkami si dohadovali v konšpiračných bytoch a podnikateľa Michala Redla označila polícia za šéfa organizovanej skupiny.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)