< sekcia Zahraničie
Novým šéfom Európskej prokuratúry sa stane Andrés Ritter
Ritter bude stáť na čele EPPO, ktorá ako nezávislá inštitúcia EÚ so sídlom v Luxemburgu funguje od júna 2021.
Autor TASR
Štrasburg 10. marca (TASR) - Novým šéfom Európskej prokuratúry (EPPO) sa stane Andrés Ritter z Nemecka a nahradí vo funkcii Lauru Codruu Kövesiovú. Jeho nomináciu v utorok schválili poslanci Európskeho parlamentu v Štrasburgu a deň predtým ho podporili aj členské štáty Európskej únie. Funkcie sa ujme 1. novembra, informuje TASR.
Ritter bude stáť na čele EPPO, ktorá ako nezávislá inštitúcia EÚ so sídlom v Luxemburgu funguje od júna 2021. Od roku 2020 pôsobí ako zástupca šéfky EPPO, predtým pracoval ako prokurátor v nemeckom meste Rostock.
EPPO vyšetruje a stíha trestné činy poškodzujúce finančné záujmy EÚ. Ide napríklad o podvody s eurofondmi, korupciu pri využívaní fondov EÚ a cezhraničné podvody s DPH nad 10 miliónov eur.
Podľa výročnej správy EPPO ku koncu roka 2025 vyšetrovala rekordný počet približne 3600 aktívnych prípadov s odhadovanou škodou presahujúcou 67 miliárd eur.
Hlavný európsky prokurátor je menovaný na jedno neobnoviteľné funkčné obdobie sedem rokov. Organizuje prácu EPPO a zastupuje úrad v kontaktoch s ostatnými inštitúciami EÚ, členskými štátmi aj tretími krajinami. Mandát súčasnej šéfky EPPO Laury Codruy Kövesiovej uplynie 30. októbra.
Celý systém EPPO tvorí okolo 300–400 pracovníkov v celej EÚ. Na jej činnosti sa zatiaľ podieľa 24 z 27 členských štátov EÚ, nepridali sa Írsko, Dánsko a Maďarsko.
Kolégium európskych prokurátorov v Luxemburgu tvorí jeden prokurátor za každý zapojený štát, za Slovensko to je Juraj Novocký. V jednotlivých krajinách ako súčasť národných prokuratúr pracujú európski delegovaní prokurátori, ale konajú v mene EPPO.
Ritter bude stáť na čele EPPO, ktorá ako nezávislá inštitúcia EÚ so sídlom v Luxemburgu funguje od júna 2021. Od roku 2020 pôsobí ako zástupca šéfky EPPO, predtým pracoval ako prokurátor v nemeckom meste Rostock.
EPPO vyšetruje a stíha trestné činy poškodzujúce finančné záujmy EÚ. Ide napríklad o podvody s eurofondmi, korupciu pri využívaní fondov EÚ a cezhraničné podvody s DPH nad 10 miliónov eur.
Podľa výročnej správy EPPO ku koncu roka 2025 vyšetrovala rekordný počet približne 3600 aktívnych prípadov s odhadovanou škodou presahujúcou 67 miliárd eur.
Hlavný európsky prokurátor je menovaný na jedno neobnoviteľné funkčné obdobie sedem rokov. Organizuje prácu EPPO a zastupuje úrad v kontaktoch s ostatnými inštitúciami EÚ, členskými štátmi aj tretími krajinami. Mandát súčasnej šéfky EPPO Laury Codruy Kövesiovej uplynie 30. októbra.
Celý systém EPPO tvorí okolo 300–400 pracovníkov v celej EÚ. Na jej činnosti sa zatiaľ podieľa 24 z 27 členských štátov EÚ, nepridali sa Írsko, Dánsko a Maďarsko.
Kolégium európskych prokurátorov v Luxemburgu tvorí jeden prokurátor za každý zapojený štát, za Slovensko to je Juraj Novocký. V jednotlivých krajinách ako súčasť národných prokuratúr pracujú európski delegovaní prokurátori, ale konajú v mene EPPO.