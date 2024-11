Novým šéfom financií v Nemecku bude Kukies;minister Wissing opúšťa FDP

Berlín 7. novembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz menoval vo štvrtok za nástupcu odvolaného ministra financií Christiana Lindnera svojho bývalého ekonomického poradcu a doterajšieho štátneho tajomníka tohto rezortu, Jörga Kukiesa, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Scholz v stredu odvolal z tejto funkcie Lindnera. Ten je zároveň predsedom Slobodnej demokratickej strany (FDP), ktorá po jeho odvolaní oznámila, že z trojstrannej tzv. semaforovej koalície sťahuje všetkých svojich ministrov.



Vyhlásenie strany vo štvrtok čiastočne vyvrátil nemecký minister dopravy Volker Wissing, ktorý oznámil, že zostáva vo svojej funkcii, no vystupuje z FDP. "Týmto rozhodnutím (zostať vo vláde) nechcem byť na príťaž mojej strane, a preto som dnes informoval Christiana Lindnera o svojom vystúpení z FDP," uviedol Wissing.



Ďalej priblížil, že sa "nevzdiali od základných hodnôt" FDP a nevstúpi do žiadnej inej strany. "Je to moje osobné rozhodnutie, ktoré odzrkadľuje moje vnímanie preberania zodpovednosti. Chcem zostať verný sám sebe," dodal.



K odvolaniu Lindnera došlo v čase nezhôd v tzv. semaforovej trojkoalícii zloženej zo Scholzových sociálnych demokratov (SPD), podnikateľsky orientovaných liberálov a Zelených, ktorá je hlboko rozdelená v otázke ekonomického smerovania krajiny.



Scholz v stredu tiež informoval, že 15. januára bude Spolkový snem (Bundestag) hlasovať o vyslovení dôvery jeho vláde. Očakáva sa, že Scholz hlasovanie prehrá. Ak by sa tak stalo, mohol by následne požiadať spolkového prezidenta o rozpustenie Bundestagu, čím by sa uvoľnila cesta predčasným voľbám. Tie by sa mohli uskutočniť najneskôr koncom marca 2025.



Z opozície však už zaznievajú hlasy, že Scholz by dať parlament hlasovať o dôvere svojej vláde skôr, ideálne bezodkladne. "Koalícia už nemá väčšinu v Bundestagu (dolnej komore nemeckého parlamentu), a preto musíme vyzvať kancelára, aby okamžite, najneskôr do začiatku budúceho týždňa, zvolal hlasovanie o dôvere," povedal novinárom opozičný líder a predseda Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Friedrich Merz.