Novým šéfom francúzskej diplomacie je Stéphane Séjourné

Paríž 11. januára (TASR) - Novým francúzskym ministrom zahraničných vecí sa stal 38-ročný Stéphane Séjourné, ktorý v tejto funkcii vystriedal Catherine Colonnovú.



Ako informovala agentúra AFP, francúzsky prezident Emmanuel Macron absolvoval vo štvrtok stretnutie s novovymenovaným premiérom Gabrielom Attalom, s ktorým diskutovali o zmenách na ministerských postoch.



Do médií po tejto schôdzke prenikla informácia, že ministerstvo kultúry bude viesť Rachida Datiová, ktorá v rokoch 2007-09 spravovala rezort spravodlivosti a momentálne pôsobí ako starostka 7. parížskeho obvodu.



S odvolaním sa na dobre informované zdroje z Elyzejského paláca o tom podľa agentúry TASR vo štvrtok informoval spravodajský web France Info, ktorý dodal, že v Attalovom kabinete na svojich postoch zostanú viacerí kľúčoví ministri končiacej vlády: napr. minister hospodárstva Bruno Le Maire, minister vnútra Gérald Darmanin, minister spravodlivosti Éric Dupond-Moretti či minister obrany Sébastien Lecornu.



Oliviera Vérana by však na poste hovorcu vlády mala vystriedať Prisca Thevenotová.



K zmene dôjde aj v rezorte školstva a športu - podľa medializovaných správ by ho mala viesť Amélie Oudéa-Castéraová.



Očakáva sa, že Agns Firminová-Le Bodová už nebude ministerkou zdravotníctva.



Z postu ministra práce odchádza Olivier Dussopt, ktorého vystrieda Catherine Vautrinová.



Macron vymenoval Gabriela Attala do funkcie predsedu francúzskej vlády tento utorok. Iba 34-ročný Attal sa stal vôbec najmladším francúzskym premiérom a prvým, ktorý otvorene priznal svoju homosexuálnu orientáciu.



Attal sa stal známym ako hovorca vlády počas pandémie vyvolanej infekčnou chorobou COVID-19, neskôr zastával post ministra školstva.



Vo funkcii predsedu vlády nahradil Élisabeth Bornovú, ktorá v pondelok odstúpila z funkcie. Udialo sa tak po nedávnych politických otrasoch týkajúcich sa nových pravidiel migrácie.