Novým šéfom ukrajinskej centrálnej banky by sa mal stať A. Pyšnyj

Kyjev 6. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal vo štvrtok parlament o schválenie bankára Andrija Pyšného na post šéfa centrálnej banky. Pyšnyj by mal vo funkcii nahradiť Kyryla Ševčenka, ktorý začiatkom týždňa rezignoval, pričom ako dôvod uviedol zdravotné problémy. Z funkcie odstúpil krátko predtým, než ukrajinský protikorupčný úrad obvinil niekoľkých bankárov z "nezákonných aktivít," pričom podozrenia smerujú aj k Ševčenkovi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Pyšnyj (48) stál v minulosti na čele štátnej banky Ošadbank. Známy je aj ako poradca ukrajinskej vlády ohľadne sankcií voči Rusku, ktoré koncom februára zaútočilo na Ukrajinu, ako aj voči jeho spojencovi Bielorusku.



Ako povedal Jaroslav Železnyak, prvý podpredseda parlamentného výboru pre financie, dane a colnú politiku, parlament už Ševčenkovu rezignáciu prijal. Zároveň dodal, že Pyšnyj by mohol byť na post guvernéra centrálnej banky vymenovaný koncom tohto týždňa.



Ukrajinský protikorupčný úrad oznámil, že podozrieva piatich úradníkov z "nelegálnych aktivít," ktoré viedli v rokoch 2014 až 2019 v banke Ukrgazbank k strate viac než 206 miliónov hrivien, čo v prepočte predstavuje 5,58 milióna USD (5,66 milióna eur), uviedla agentúra Reuters. Aj keď úrad priamo Ševčenka nemenoval, dodal, že medzi podozrivými je aj bývalý šéf banky Ukrgazbank. Tým bol do roku 2019 práve Ševčenko.



Dnes už bývalý centrálny bankár však všetky obvinenia z nezákonnej činnosti odmietol. Ako dodal, pod politickým tlakom bol už ako guvernér centrálnej banky, najnovšie informácie ho však prekvapili.



(1 EUR = 0,986 USD)