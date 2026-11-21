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Novým šéfom verejnoprávnych médií v Maďarsku je Attila Kert
Predsedníčka správnej rady FKT Judit Bayerová uviedla, že rozhodnutie bolo prijaté pomerom hlasov šesť ku jednej v prospech Kerta.
Autor TASR
Budapešť 21. novembra (TASR) — Nezávislá rada pre verejnoprávne médiá (FKT) zvolila v sobotu za generálneho riaditeľa neziskovej organizácie Maďarský rozhlas a televízia (MRTV) Attilu Kerta, doterajšieho šéfa maďarskej redakcie televíznej stanice Euronews. Informovali o tom agentúra MTI a portál index.hu.
Predsedníčka správnej rady FKT Judit Bayerová uviedla, že rozhodnutie bolo prijaté pomerom hlasov šesť ku jednej v prospech Kerta, ktorého koncepcia bola považovaná za najsolídnejšiu. Väčšina členov rady podľa nej dospela k záveru, že disponuje rozsiahlejšími manažérskymi skúsenosťami a že jeho finančný plán poskytuje vyššiu mieru istoty.
O post generálneho riaditeľa MRTV sa pôvodne uchádzalo 27 kandidátov. Vo štvrtok a v piatok mali štrnásti kandidáti s platnými prihláškami príležitosť predstaviť svoje návrhy FKT. Do piatkového finále postúpili Attila Kert a Imre Szabó Stein. Výsledok prvého hlasovania bol však natoľko tesný, že rada v sobotu zorganizovala druhé kolo verejného vypočúvania, po ktorom padlo definitívne rozhodnutie.
Kert na vypočutí vyhlásil, že jeho prvoradou úlohou je „obnoviť česť a dôveryhodnosť verejnoprávnych médií“ a uskutočniť ich digitálnu transformáciu. Prisľúbil tiež, že „urobí poriadok do sto dní“ a nastaví prísne etické a profesionálne štandardy.
Spoločnosť MRTV vznikla 21. októbra 2026 v rámci reformy mediálneho zákona, ktorou bola zrušená doterajšia štátna mediálna skupina MTVA, združujúca štyri verejnoprávne médiá - Magyar Rádió (rozhlas), Magyar Televízió (televízia), Televíziu Duna a tlačovú agentúru MTI. MTVA bola často kritizovaná za provládnu propagandu. Na miesto nej vznikla nová spoločnosť MRTV a samostatná tlačová agentúra MTI Nonprofit Zrt., pričom vlastnícke práva nad nimi vykonáva FKT.
Predsedníčka správnej rady FKT Judit Bayerová uviedla, že rozhodnutie bolo prijaté pomerom hlasov šesť ku jednej v prospech Kerta, ktorého koncepcia bola považovaná za najsolídnejšiu. Väčšina členov rady podľa nej dospela k záveru, že disponuje rozsiahlejšími manažérskymi skúsenosťami a že jeho finančný plán poskytuje vyššiu mieru istoty.
O post generálneho riaditeľa MRTV sa pôvodne uchádzalo 27 kandidátov. Vo štvrtok a v piatok mali štrnásti kandidáti s platnými prihláškami príležitosť predstaviť svoje návrhy FKT. Do piatkového finále postúpili Attila Kert a Imre Szabó Stein. Výsledok prvého hlasovania bol však natoľko tesný, že rada v sobotu zorganizovala druhé kolo verejného vypočúvania, po ktorom padlo definitívne rozhodnutie.
Kert na vypočutí vyhlásil, že jeho prvoradou úlohou je „obnoviť česť a dôveryhodnosť verejnoprávnych médií“ a uskutočniť ich digitálnu transformáciu. Prisľúbil tiež, že „urobí poriadok do sto dní“ a nastaví prísne etické a profesionálne štandardy.
Spoločnosť MRTV vznikla 21. októbra 2026 v rámci reformy mediálneho zákona, ktorou bola zrušená doterajšia štátna mediálna skupina MTVA, združujúca štyri verejnoprávne médiá - Magyar Rádió (rozhlas), Magyar Televízió (televízia), Televíziu Duna a tlačovú agentúru MTI. MTVA bola často kritizovaná za provládnu propagandu. Na miesto nej vznikla nová spoločnosť MRTV a samostatná tlačová agentúra MTI Nonprofit Zrt., pričom vlastnícke práva nad nimi vykonáva FKT.