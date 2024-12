Novým talianskym ministrom pre EÚ a regióny je Meloniovej spolustraník

Rím 2. decembra (TASR) - Novým talianskym ministrom pre európske záležitosti a regionálnu politiku sa v pondelok stal Tommaso Foti, blízky spojenec talianskej premiérky Giorgie Meloniovej. Ako informovali agentúry ANSA a Reuters, Foti vo funkcii vystrieda Raffaela Fitta, ktorý odstúpil v sobotu, aby mohol nastúpiť na post výkonného podpredsedu Európskej komisie (EK) zodpovedného za politiku súdržnosti a reformy.



Foti zložil sľub do rúk prezidenta Sergia Matarellu v prezidentskom paláci v Ríme, píše TASR.



"Tommaso je politik s veľkými skúsenosťami a schopnosťami, patrí medzi to najlepšie, čo dnes Bratia Talianska (FdI) majú," uviedla Meloniová po obrade.



Agentúra Reuters však o Fotim napísala, že je síce skúseným poslancom, ale bez osobitných odborných znalostí o záležitostiach EÚ. V dolnej komore parlamentu bol predsedom poslaneckého klubu FdI. Foti - podobne ako Meloniová - je bývalým aktivistom už neexistujúcej postfašistickej strany Talianske sociálne hnutie (MSI).



K Bratom Talianska patrí aj Fitto, ktorý do eurokomisie kandidoval za frakciu Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). V eurokomisii bude Fito dozerať na to, ako členské štáty EÚ vrátane Talianska hospodária s finančnou pomocou z Bruselu.