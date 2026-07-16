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Novým ukrajinským predsedom vlády sa stal Serhij Koreckyj
Prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu označil Koreckého za najvhodnejšieho kandidáta na premiéra, informuje TASR.
Autor TASR,aktualizované
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Kyjev 16. júla (TASR) - Novým ukrajinským premiérom sa stal šéf energetickej spoločnosti Naftohaz Serhij Koreckyj po tom, ako jeho nomináciu vo štvrtok schválil ukrajinský parlament (Verchovna rada). V úrade nahradí premiérku Juliju Svyrydenkovú, ktorá podala demisiu. Prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu označil Koreckého za najvhodnejšieho kandidáta na premiéra, informuje TASR.
Za zvolenie Koreckého hlasovalo 289 poslancov z 318 prítomných. Parlament má celkovo 450 zákonodarcov. Pred hlasovaním Koreckyj povedal, že jeho kľúčovými prioritami sú obrana a ekonomická stabilita Ukrajiny a jej vstup do Európskej únie.
Za kľúčovú označil aj prípravu na nadchádzajúcu zimu, ktorá podľa neho môže byť náročnejšia, informuje denník Ukrajinska pravda.
Koreckyj nastúpi do úradu po Svyrydenkovej, ktorá odovzdala parlamentu demisiu po tom, ako Zelenskyj v nedeľu avizoval personálne zmeny vo vláde a političke ponúkol možnosť viesť novú a významnú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom. Poslanec ukrajinského parlamentu Jaroslav Železňak na platforme Telegram v nedeľu napísal, že Koreckyj je hlavným kandidátom na premiéra a Svyrydenková bude podľa neho veľvyslankyňou v Spojených štátoch, pričom dodal, že sa „vymení veľa ministrov“.
Reuters ešte pred schválením Koreckého za premiéra uviedol, že jeho vymenovanie by znamenalo, že by sa do čela vlády dostal rešpektovaný technokrat. Kabinet pod jeho vedením sa podľa agentúry bude čoraz viac sústrediť na posilnenie energetickej bezpečnosti krajiny. Dôvodom sú opakované ruské útoky na infraštruktúru, ktoré pravidelne spôsobujú výpadky tepla a elektriny v mestách a obciach.
Ukrajinský politický analytik Volodymyr Fesenko uviedol, že v rámci vládnej reorganizácie by mohli získať posty vo vláde aj ďalší skúsení krízoví manažéri, napríklad charkovský starosta Ihor Terechov, ktorého mesto je často cieľom ruských úderov.
V stredu oznámil svoj koniec v úrade aj minister obrany Mychajlo Fedorov. Za uplynulých šesť mesiacov vo funkcii si vybudoval povesť človeka, ktorý sa snažil zreformovať ukrajinské ozbrojené sily. Proti jeho odvolaniu sa vo štvrtok dopoludnia konali v niekoľkých ukrajinských mestách tzv. kartónové protesty.
Za zvolenie Koreckého hlasovalo 289 poslancov z 318 prítomných. Parlament má celkovo 450 zákonodarcov. Pred hlasovaním Koreckyj povedal, že jeho kľúčovými prioritami sú obrana a ekonomická stabilita Ukrajiny a jej vstup do Európskej únie.
Za kľúčovú označil aj prípravu na nadchádzajúcu zimu, ktorá podľa neho môže byť náročnejšia, informuje denník Ukrajinska pravda.
Koreckyj nastúpi do úradu po Svyrydenkovej, ktorá odovzdala parlamentu demisiu po tom, ako Zelenskyj v nedeľu avizoval personálne zmeny vo vláde a političke ponúkol možnosť viesť novú a významnú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom. Poslanec ukrajinského parlamentu Jaroslav Železňak na platforme Telegram v nedeľu napísal, že Koreckyj je hlavným kandidátom na premiéra a Svyrydenková bude podľa neho veľvyslankyňou v Spojených štátoch, pričom dodal, že sa „vymení veľa ministrov“.
Reuters ešte pred schválením Koreckého za premiéra uviedol, že jeho vymenovanie by znamenalo, že by sa do čela vlády dostal rešpektovaný technokrat. Kabinet pod jeho vedením sa podľa agentúry bude čoraz viac sústrediť na posilnenie energetickej bezpečnosti krajiny. Dôvodom sú opakované ruské útoky na infraštruktúru, ktoré pravidelne spôsobujú výpadky tepla a elektriny v mestách a obciach.
Ukrajinský politický analytik Volodymyr Fesenko uviedol, že v rámci vládnej reorganizácie by mohli získať posty vo vláde aj ďalší skúsení krízoví manažéri, napríklad charkovský starosta Ihor Terechov, ktorého mesto je často cieľom ruských úderov.
V stredu oznámil svoj koniec v úrade aj minister obrany Mychajlo Fedorov. Za uplynulých šesť mesiacov vo funkcii si vybudoval povesť človeka, ktorý sa snažil zreformovať ukrajinské ozbrojené sily. Proti jeho odvolaniu sa vo štvrtok dopoludnia konali v niekoľkých ukrajinských mestách tzv. kartónové protesty.