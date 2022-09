Novým ukrajinským veľvyslancom v Nemecku bude Olexij Makajev

Berlín 3. septembra (TASR) - Ukrajina v sobotu oficiálne oznámila, že novým veľvyslancom v Nemecku bude Olexij Makejev. Na tomto poste nahradí kontroverzného Andrija Meľnyka, ktorý kritizoval Berlín za jeho počiatočnú reakciu na februárový vpád ruských vojsk na Ukrajinu. Informuje o tom agentúra DPA.



Ukrajinská vláda sa podľa hovorcu nemeckého ministerstva zahraničných vecí najprv snažila získať súhlas Berlína s novým veľvyslancom, ktorý už medzičasom vyjadril nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier.



O tom, že práve Makajev nahradí Meľnyka, sa špekulovalo už dlhšie, Kyjev to však až dosiaľ oficiálne nepotvrdil. Makajev pôsobil dlhé roky vo funkcii politického riaditeľa na ukrajinskom ministerstve zahraničných vecí.



Meľnyka odvolal z postu nemeckého veľvyslanca v polovici júla ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, pričom vtedy uviedol, že ide o bežnú prax. Meľnyk má opustiť Nemecko 14. októbra a následne sa ujať novej funkcie na ukrajinskom ministerstve zahraničných vecí.



Meľnyk čelil v minulosti kritike za obranu lídra ukrajinských nacionalistov Stepana Banderu, ktorého organizácia bola zodpovedná za etnické čistky a smrť tisícov Poliakov a židov počas druhej svetovej vojny. Známy sa stal aj kritikou nemeckého postoja k Rusku, ktorú vyslovoval ešte pred začiatkom invázie. Po nej zase na seba pútal pozornosť neustálymi výzvami, aby Berlín dodával Ukrajine viac zbraní.



"Ak by som ostal ticho a bol by som k Berlínu počas uplynulých veľmi dramatických mesiacoch slušný, tak by možno nevznikla rozsiahla diskusia o najskôr chýbajúcich a neskôr nedostačujúcich dodávkach zbraní Ukrajine," uviedol pred časom Meľnyk s tým, že si stojí za svojou kritikou nemeckej politiky.