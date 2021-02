Novým variantom koronavírusu sa nakazila osoba už vyliečená z covidu

New York 6. februára (TASR) - Novým variantom koronavírusu, zisteným v južnej Kalifornii, sa znovu nakazil pacient, ktorý sa vlani v lete vyliečil z infekcie skorším variantom. V piatok o tom informovali výskumníci z Kalifornskej univerzity v meste Berkeley, ktorých citovala tlačová agentúra DPA.



Novoobjavený variant - označený ako CAL.20C - zistili minulý mesiac u osoby, ktorú v júli testovali pozitívne na predchádzajúci variant.



"Je to závažný fakt, že variant CAL.20C, ktorý zrejme tvorí už vyše tretinu prípadov infekcie v Kalifornii, dokázal niekoho znova nakaziť," povedala Stacia Wymanová, americká vedkyňa z Inštitútu pre inovatívnu genomiku na Kalifornskej univerzite.



"Virálna nálož tej osoby bola veľmi vysoká," dodala Wymanová.



V jednom súbore 95 vírusových genómov zhromaždených od 4. novembra do 21. januára zistili výskumníci zo spomínaného inštitútu 26 percent nového variantu CAL.20C.



Podľa výskumníkov v zdravotníckom centre Cedars-Sinai Medical Center v Los Angeles sa variant CAL.20C odlišuje od nákazlivejšieho zmutovaného variantu prvýkrát zisteného v Británii, známeho ako B.1.1.7 , ktorý sa teraz tiež šíri v Spojených štátoch.



Britský variant sa v južnej Kalifornii vyskytol "v ojedinelých prípadoch nákazy" v okresoch Los Angeles, San Diego a San Bernardino, oznámili v stredu výskumníci v Cedars-Sinai.



Naopak, variant CAL.20C bol zistený v 36,4 percenta prípadov, skúmaných v nedávnej štúdii vedcami v Cedars-Sinai.



O variante CAL.20C sa toho ešte veľmi veľa nevie, ale vládnu obavy, že môže byť tiež nákazlivejší.