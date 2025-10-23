< sekcia Zahraničie
Novým veľvyslancom USA v Česku je podnikateľ Nicholas Merrick
Vo štvrtok na Pražskom hrade odovzdal poverovacie listiny českému prezidentovi Petrovi Pavlovi.
Autor TASR
Praha 23. októbra (TASR) - Spojené štáty majú v Česku nového veľvyslanca. Po deviatich mesiacoch, keď bol najvyšší diplomatický post na americkom veľvyslanectve v ČR neobsadený, ho tento týždeň prevzal podnikateľ a pedagóg Nicholas Andrew Merrick. Vo štvrtok na Pražskom hrade odovzdal poverovacie listiny českému prezidentovi Petrovi Pavlovi, informuje spravodajkyňa TASR.
Americký prezident Donald Trump Merricka do funkcie nominoval vo februári. Vtedy o ňom na sociálnej sieti Truth Social napísal, že je uznávaný podnikateľ a pedagóg. Merrick bol v minulosti finančným riaditeľom v spoločnostiach Excel Communications a Telco Communications Group. Následne založil firmu Mt. Vernon Investments, ktorá spravovala investičné aktíva najmä texaského miliardára Kennyho Troutta, ktorý je sponzorom Republikánskej strany a Trumpovi prispel na všetky tri prezidentské kandidatúry.
Ako vo štvrtok na svojom webe uviedlo americké veľvyslanectvo v ČR, Merricova spoločnosť ako jedna z prvých investovala do Trumpovej sociálnej siete Truth Social. Ambasáda dodala, že nový veľvyslanec v minulosti na čiastočný úväzok pôsobil ako učiteľ na strednej škole Cistercian Preparatory School v Dallase.
Predchádzajúci americký veľvyslanec v Česku Bijan Sabet vo funkcii skončil po dvoch rokoch v januári 2025. Bolo to v súlade so zvyklosťami v americkej diplomacii, že s odchodom prezidenta, za ktorého bol veľvyslanec nominovaný, odchádza z postu aj on. Podľa politológov Trumpova administratíva vybrala nového veľvyslanca v Prahe značne rýchlo a niektorí to zdôvodňujú väzbami Trumpa na Česko súvisiacimi s pôvodom jeho prvej manželky Ivany.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
