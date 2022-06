Novým zástupcom misie OSN v Afganistane bude Markus Potzel z Nemecka

New York 18. júna (TASR) - Novým zástupcom Asistenčnej misie OSN v Afganistane (UNAMA) sa stane nemecký diplomat Markus Potzel, ktorý nahradí v tejto funkcii Dánku Mette Knudsenovú. Oznámil to v piatok v New Yorku generálny tajomník OSN António Guterres, informuje agentúra DPA.



Potzel prinajmenšom dočasne túto misiu aj povedie, keďže jej šéfka, kanadská diplomatka Deborah Lyonsová, nedávno z postu osobitnej predstaviteľky OSN pre Afganistan odstúpila. Túto pozíciu zastávala od roku 2020. Kto ju nahradí, nebolo bezprostredne známe.



Markus Potzel (57) pôsobí ako diplomat už približne 30 rokov, v rokoch 2014-2016 bol napríklad veľvyslancom Nemecka v Afganistane.



UNAMA už takmer dve desaťročia zodpovedá za koordináciu politického rozvoja a humanitárnej pomoci v Afganistane a tiež monitoruje dodržiavanie ľudských práv v tejto krajine.



Odkedy sa vlani v auguste dostalo v Afganistane k moci militantné islamistické hnutie Taliban, OSN je nútená s ním spolupracovať. Taliban od prevzatia vlády v krajine začal s obmedzovaním slobôd a vylučovaním žien a dievčat z verejného života.



Afganistan čelí humanitárnej katastrofe - milióny ľudí sú závislé od potravinovej pomoci a ďalšej podpory.