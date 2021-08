Novzélandskú vládu kritizujú za povolenie vstupu do krajiny L. Pageovi

Wellington 5. augusta (TASR) - Novozélandská vláda je terčom kritiky opozície za to, že spoluzakladateľovi spoločnosti Google Larrymu Pageovi povolila vstup do krajiny napriek obmedzeniam platným pre nerezidentov. Uviedol to vo štvrtok denník The Guardian.



Na Novom Zélande sú zavedené prísne kontroly na hraniciach, pričom sa od navrátilcov vyžaduje dvojtýždňová karanténa vo vládou zriadenom centre. Vstup do nich je väčšinou vyhradený len pre občanov Nového Zélandu a osoby s trvalým pobytom. Je však možné udeliť výnimku, ak niekto potrebuje cestovať na Nový Zéland z osobitných dôvodov.



Agentúra AFP poznamenala, že Page nemá trvalý pobyt na Novom Zélande. Počas pandémie údajne žije vo svojom sídle v ostrovnom štáte Fidži.



Minister pre imigráciu Kris Faafoi novinárov informoval, že Page požiadal o výnimku zo zdravotných dôvodov - kvôli lekárskemu vyšetreniu svojho syna.



Minister zdravotníctva Andrew Little v novozélandskom parlamente na otázku poslancov týkajúcu sa Pagea uviedol, že už v januári mu bola schválená žiadosť o prevoz jeho dieťaťa z Fidži v sprievode jednej dospelej osoby. Takýto postup platí v prípade každého, koho zdravotný stav si vyžaduje okamžitú lekársku starostlivosť a nemôže byť poskytnutá inde.



Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová uviedla, že v čase, keď bol Page na Novom Zélande, nebola o jeho prípade informovaná. Dodala, že prípadov, keď bol v čase covidovej pandémie povolený prevoz pacienta na Nový Zéland, bolo asi sto, najmä z tichomorských ostrovov.



Minister zdravotníctva v tejto súvislosti spresnil, že každý, kto požaduje prevoz na Nový Zéland zo zdravotných dôvodov, potrebuje okamžitú liečbu, a preto sa nepodrobuje nariadenej karanténe.



Novozélandská opozičná strana ACT však vyzvala Ardernovej vládu, aby vysvetlila Pageovu kauzu dôkladnejšie, keďže stovky Novozélanďanov sú odlúčené do svojich rodín, lebo sa "nemôžu dostať cez hranice". Líder ACT David Seymour uviedol, že chápe Pageove dôvody pre cestu na Nový Zéland, veľa iných ľudí s podobnými problémami sa však nemá ako dostať do krajiny.



Spoločnosť Google založil Page v roku 1998 s americkým vedcom a podnikateľom ruského pôvodu Sergeyom Brinom. V rebríčku najbohatších ľudí sveta patrí Pageovi šieste miesto. Hodnota jeho majetku sa odhaduje na 121 miliárd dolárov.