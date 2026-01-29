Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nowacka s Druckerom budú hovoriť o obmedzení sociálnych sietí pre deti

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bilaterálne rokovanie sa uskutoční na okraj neformálneho zasadnutia Rady Európskej únie, na ktorom sa zúčastnia ministri školstva členských štátov EÚ.

Autor TASR
Varšava 29. januára (TASR) - Poľská ministerka školstva Barbara Nowacka sa v piatok v Nikózii na Cypre stretne s ministrom školstva SR Tomášom Druckerom na bilaterálnom rokovaní v rámci neformálneho samitu Rady EÚ. Varšavského spravodajcu TASR o tom informovalo poľské ministerstvo školstva.

Témou stretnutia má byť podľa riaditeľa odboru komunikácie ministerstva školstva Kacpera Laweru okrem iného prezentácia poľského návrhu možných opatrení na obmedzenie prístupu detí do 15 rokov k sociálnym sieťam. „Ide o novú iniciatívu, ktorá v tomto smere vznikla v Poľsku podľa vzoru iných krajín,“ uviedol Lawera pre TASR.

Bilaterálne rokovanie sa uskutoční na okraj neformálneho zasadnutia Rady Európskej únie, na ktorom sa zúčastnia ministri školstva členských štátov EÚ. Hlavným bodom dvojdňového stretnutia budú diskusie zamerané na európsku spoluprácu vo vzdelávaní a príprave učiteľov.

Program zasadnutia zahŕňa aj odborné diskusie o postavení učiteľského povolania, profesijnom rozvoji a atraktivite učiteľskej profesie. Stretnutie sa koná ako súčasť programu cyperského predsedníctva v Rade EÚ.
