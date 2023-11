N.Pašinjan kritizuje Rusko za nedodanie zbraní, ktoré Jerevan zaplatil

Jerevan 24. novembra (TASR) - Arménsky premiér Nikol Pašinjan v piatok povedal, že Moskva nedoručila Jerevanu zbrane, za ktoré jeho krajina vopred zaplatila. Zároveň obvinil ruské médiá z destabilizovania politickej situácie v Arménsku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Nastal problém súvisiaci s dodávkou (ruských) zbraní a vybavenia, za ktoré sme už zaplatili," tvrdil Pašinjan s tým, že v súčasnosti prebiehajú rokovania o mechanizmom riešenia tohto problému.



"Vieme, že Ruská federácia potrebuje zbrane," vyhlásil, pričom zrejme narážal na ruskú vojnu na Ukrajine.



Taktiež poukázal na "isté problémy" s dodržiavaním bilaterálnej dohody, ktorá stanovuje, že mediálne vysielanie oboch krajín by nemalo zasahovať do vnútorných záležitostí Arménska alebo destabilizovať jeho vnútropolitickú situáciu.



Jerevan podľa neho pozval Moskvu na konzultácie, ktoré by túto záležitosť mohli vyriešiť "v priateľskej a normálnej atmosfére".



Arménsko je súčasťou Ruskom vedenej vojenskej aliancie Organizácia Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB), ktorá zaväzuje Moskvu obrániť Jerevan v prípade invázie zo zahraničia.



Pašinjan obvinil OZKB z nedodržania tohto záväzku, keď si Azerbajdžan – úhlavný nepriateľ Arménska – v posledných troch rokoch uzurpoval malé časti arménskeho územia. Jerevan sa zároveň odmietol zúčastniť na štvrtkovom summite organizácie v bieloruskom Minsku, na ktorom bol prítomný aj ruský prezident Vladimir Putin.



Vyjadrenia Pašinjana poukazujú na narastajúci rozkol vo vzťahoch s jeho spojencom Ruskom. Tie sa narušili po tom, čo ruské mierotvorné jednotky nezabránili bleskovej ofenzíve Azerbajdžanu, ktorej výsledkom bolo získanie kontroly nad odštiepeneckým regiónom Náhorný Karabach, obývaným prevažne etnickými Arménmi.