Nórsko: Burkina Faso je druhý rok po sebe najviac zanedbávanou krízou

Ouagadougou 4. júna (TASR) - Za najviac zanedbávanú krízu vysídľovania na svete bola Nórskou radou pre utečencov (NRC) už druhý rok po sebe označená situácia v západoafrickej krajine Burkina Faso. Podľa výročnej správy zverejnenej v pondelok tam v roku 2023 zaznamenali rekordný počet novo vysídlených ľudí - až 707.000, informovala stanica CNN.



Deväť z desiatich najzanedbávanejších kríz uvedených v správe sa odohráva v Afrike. Po Burkine je na druhej priečke Kamerun, nasleduje Stredoafrická republika, Mali a Niger na piatom mieste.



Za kritériá pre označenie takýchto kríz vysídľovania považuje NRC nedostatok humanitárneho financovania a mediálnej pozornosti i chýbajúce medzinárodné politické a diplomatické iniciatívy v porovnaní s počtom ľudí v núdzi.



V Burkine boli vlani tieto kritériá na úrovni "zanedbateľné", uviedla NRC s tým, krajina dostala len niečo cez jednu tretinu požadovaných finančných prostriedkov na humanitárnu pomoc. Vysídľovanie tam navyše umocňuje eskalujúce násilie a zhoršujúca sa humanitárna kríza.



Podľa výročnej správy v roku 2023 došlo k rekordnému výpadku v rozpočte na pomoc vo výške približne 32 miliárd dolárov. Z toho vyplýva, že viac ako polovica humanitárnych potrieb na celom svete nebola uspokojená.



"Úplné zanedbávanie vysídlených ľudí sa stalo novým normálom. Miestne politické a vojenské elity si nevšímajú utrpenie, ktoré spôsobujú, a svet nie je šokovaný a neprinútia ho konať ani príbehy osobného zúfalstva, ani rekordné štatistiky," povedal generálny tajomník NRC Jan Egeland s tým, že mediálne pokrytie tejto situácie pokleslo, keď sa sťažil prístup pre novinárov aj humanitárne organizácie.



Moc v Burkine Faso má od prevratu v júli 2022 vojenská junta na čele s dočasným prezidentom Ibrahimom Traorém. V dôsledku útokov, ktoré si vyžiadali viacero obetí na životoch, si armáda zvolila bezpečnosť v krajine za svoju prioritu.



Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch však v apríli tohto roku zistila, že vyše než 200 ľudí zahynulo pri ťažení junty proti civilistom, ktorých podozrieva z kolaborácie s ozbrojenými skupinami. Podľa HRW by sa tieto úmrtia mohli považovať za vojnové zločiny.



Burkinská junta tieto "nepodložené obvinenia" odsúdila a odmietla a o pár dní na to oznámila dočasné pozastavenie vysielania a prístupu na webové stránky niekoľkých mediálnych organizácií vrátane francúzskych TV5Monde a Le Monde, britského denníka The Guardian a africkej časti stanice BBC.