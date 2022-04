NRC: Na Ukrajine sú potrebné humanitárne prestávky, nie koridory

Ženeva 27. apríla (TASR) - Pozastavenie nepriateľských akcií je najlepší spôsob, ako umožniť uviaznutým Ukrajincom utiecť z oblastí zasiahnutých bojom namiesto humanitárnych koridorov, ktoré sú často "príliš komplikované" a neúčinné. V stredu to uviedla Nórska rada pre utečencov (NRC). TASR túto informáciu prevzala od agentúry AFP.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu (24. februára) zahraniční predstavitelia opakovane vyzývajú na vytvorenie humanitárnych koridorov. Už zlyhalo mnoho pokusov o takéto koridory vrátane koridoru z obliehaného ukrajinského mesta Mariupol, pričom z neúspechu sa navzájom obviňujú obe strany.



"Humanitárne koridory vo všeobecnosti nefungujú, pretože sú príliš komplikované," uviedol generálny tajomník NRC Jan Egeland.



"Dve armády, ktoré si navzájom neveria, sa musia dohodnúť na tom, kde sa koridor začína, akou bezpečnou trasou by mal ísť a kde by mal končiť," povedal Egeland prítomným novinárom po návrate z Ukrajiny.



Egeland, ktorý dohliadal na rokovania o vytvorení takýchto koridorov v Sýrii, trvá na tom, že je oveľa lepšie pokúsiť sa vyjednať "pre určitú oblasť všeobecné humanitárne prestávky", ktoré by trvali aspoň 48 až 72 hodín. To by podľa neho ľuďom umožnilo "odísť ktorýmkoľvek smerom na značnom území".



Dôvod, prečo humanitárne koridory často zlyhávajú, je podľa Egelanda ten, že sú príliš úzke. "Je to jedna trasa a len pár hodín," podotkol.



Generálny tajomník NRC tiež varoval, že aj ďalšie ukrajinské mestá môže postihnúť rovnaký osud ako Mariupol, kde tisíce civilistov zostávajú uväznené v čoraz horších podmienkach s obmedzeným prístupom k potravinám, vode a liekom.