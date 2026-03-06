< sekcia Zahraničie
NRC: Pre útoky v Libanone muselo opustiť svoje domovy 300 000 ľudí
Organizácia zároveň spochybnila zákonnosť príkazov na hromadnú evakuáciu vydaných Tel Avivom.
Autor TASR
Oslo 6. marca (TASR) - Humanitárna organizácia Nórska rada pre utečencov (NRC) v piatok uviedla, že 300.000 ľudí bolo v Libanone nútených opustiť svoje domovy po tom, čo Izrael vydal evakuačné príkazy a spustil vlnu leteckých útokov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Organizácia zároveň spochybnila zákonnosť príkazov na hromadnú evakuáciu vydaných Tel Avivom. Príkazy sa týkali stoviek dedín v južnom Libanone, ako aj dedín v regióne Bikáa a južných predmestí Bejrútu. NRC tiež dodala, že počet vysídlencov by mohol potenciálne prekročiť jeden milión.
„Evakuačné príkazy Izraela, ktoré vyžadujú, aby civilisti opustili viaceré oblasti Libanonu, vyvolávajú vážne obavy z hľadiska medzinárodného humanitárneho práva, ktoré zakazuje násilné presídľovanie civilného obyvateľstva,“ uviedla organizácia.
„Tieto príkazy nemajú žiadne vojenské opodstatnenie a neposkytujú žiadnu záruku bezpečného prechodu ani podporu tým, ktorí sú na úteku, a zhoršujú utrpenie státisícov rodín,“ doplnila NRC. Organizácia trvala na tom, aby bola civilistom zabezpečená ochrana vrátane tých, ktorí sa rozhodli zostať alebo nemohli opustiť svoje domovy.
Libanonské ministerstvo zdravotníctva v piatok uviedlo, že od začiatku novej vlny útokov medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh bolo od pondelka zabitých najmenej 217 ľudí a 798 Ďalších utrpelo zranenia.
Organizácia zároveň spochybnila zákonnosť príkazov na hromadnú evakuáciu vydaných Tel Avivom. Príkazy sa týkali stoviek dedín v južnom Libanone, ako aj dedín v regióne Bikáa a južných predmestí Bejrútu. NRC tiež dodala, že počet vysídlencov by mohol potenciálne prekročiť jeden milión.
„Evakuačné príkazy Izraela, ktoré vyžadujú, aby civilisti opustili viaceré oblasti Libanonu, vyvolávajú vážne obavy z hľadiska medzinárodného humanitárneho práva, ktoré zakazuje násilné presídľovanie civilného obyvateľstva,“ uviedla organizácia.
„Tieto príkazy nemajú žiadne vojenské opodstatnenie a neposkytujú žiadnu záruku bezpečného prechodu ani podporu tým, ktorí sú na úteku, a zhoršujú utrpenie státisícov rodín,“ doplnila NRC. Organizácia trvala na tom, aby bola civilistom zabezpečená ochrana vrátane tých, ktorí sa rozhodli zostať alebo nemohli opustiť svoje domovy.
Libanonské ministerstvo zdravotníctva v piatok uviedlo, že od začiatku novej vlny útokov medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh bolo od pondelka zabitých najmenej 217 ľudí a 798 Ďalších utrpelo zranenia.