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NS ČR: Nárok na odškodné za ujmu po očkovaní COVID-19 má mať viac ľudí
Najvyšší súd ČR (NS ČR) v pondelok rozhodol, že právo na finančnú kompenzáciu nemôže platiť len v extrémnych prípadoch, akými sú bezprostredné ohrozenie života či úplná strata sebestačnosti.
Autor TASR
Praha 8. júna (TASR) - Nárok na odškodnenie za zdravotnú ujmu v dôsledku očkovania proti COVID-19 bude mať v Česku možno viac ľudí. Najvyšší súd ČR (NS ČR) v pondelok rozhodol, že právo na finančnú kompenzáciu nemôže platiť len v extrémnych prípadoch, akými sú bezprostredné ohrozenie života či úplná strata sebestačnosti. Kľúčom pri rozhodovaní by mal byť vplyv poškodenia zdravia na život konkrétneho človeka, informoval o tom NS ČR na svojom webe, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Súd rozhodoval o prípade muža, ktorému sa krátko po tretej dávke očkovania rozvinul zápal srdcového svalu a následne uvádzal množstvo pretrvávajúcich ťažkostí ako silnú únavu, opakované zápaly či zažívacie problémy. To všetko mu podľa jeho slov znížilo kvalitu života a schopnosť uplatniť sa v spoločnosti. Preto sa domáhal náhrady ujmy vo výške takmer osem miliónov korún (približne 330.000 eur). Muž na súdoch nižšej inštancie neuspel, lebo podľa nich nebola naplnená podmienka „obzvlášť závažných“ zdravotných dôsledkov.
NS ČR však uviedol, že pojem „obzvlášť závažné ublíženie na zdraví“ nemožno vyložiť tak úzko, že by odškodnenie pripadlo do úvahy len v extrémnych prípadoch. „Taký výklad by totiž v skutočnosti viedol k tomu, že právo na náhradu by bolo prakticky nedosiahnuteľné,“ podotkla hovorkyňa súdu Gabriela Tomíčková.
Najvyšší súd tiež dodal, že posúdenie nároku nemôže byť založené na zjednodušených kritériách ako dĺžka hospitalizácie či skutočnosť, že pacient nebol bezprostredne ohrozený na živote. „Rozhodujúce je, či očkovanie viedlo k lekársky preukázateľnej ujme, ktorá má významný a dlhodobý vplyv na život poškodeného - teda napríklad obmedzuje jeho pracovnú schopnosť, každodenné fungovanie alebo kvalitu života,“ vysvetlila Tomíčková. Rozhodnutie je podľa jej slov veľkým posunom vo výklade zodpovednosti štátu za ujmu spôsobenou očkovaním. O prípade bude opäť rozhodovať Obvodný súd pre Prahu 2.
Český minister zdravotníctva Adam Vojtěch na rozhodnutie reagoval so slovami, že jeho rezort rozsudok zatiaľ analyzuje, ale bude ho musieť rešpektovať. „Či to bude mať nejaký vplyv, to uvidíme. V tomto smere zatiaľ nedokážem povedať, aký, prípadne či vôbec,“ povedal. Na ministerstvo bolo doteraz podaných viac než 160 žiadostí o odškodnenie.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Súd rozhodoval o prípade muža, ktorému sa krátko po tretej dávke očkovania rozvinul zápal srdcového svalu a následne uvádzal množstvo pretrvávajúcich ťažkostí ako silnú únavu, opakované zápaly či zažívacie problémy. To všetko mu podľa jeho slov znížilo kvalitu života a schopnosť uplatniť sa v spoločnosti. Preto sa domáhal náhrady ujmy vo výške takmer osem miliónov korún (približne 330.000 eur). Muž na súdoch nižšej inštancie neuspel, lebo podľa nich nebola naplnená podmienka „obzvlášť závažných“ zdravotných dôsledkov.
NS ČR však uviedol, že pojem „obzvlášť závažné ublíženie na zdraví“ nemožno vyložiť tak úzko, že by odškodnenie pripadlo do úvahy len v extrémnych prípadoch. „Taký výklad by totiž v skutočnosti viedol k tomu, že právo na náhradu by bolo prakticky nedosiahnuteľné,“ podotkla hovorkyňa súdu Gabriela Tomíčková.
Najvyšší súd tiež dodal, že posúdenie nároku nemôže byť založené na zjednodušených kritériách ako dĺžka hospitalizácie či skutočnosť, že pacient nebol bezprostredne ohrozený na živote. „Rozhodujúce je, či očkovanie viedlo k lekársky preukázateľnej ujme, ktorá má významný a dlhodobý vplyv na život poškodeného - teda napríklad obmedzuje jeho pracovnú schopnosť, každodenné fungovanie alebo kvalitu života,“ vysvetlila Tomíčková. Rozhodnutie je podľa jej slov veľkým posunom vo výklade zodpovednosti štátu za ujmu spôsobenou očkovaním. O prípade bude opäť rozhodovať Obvodný súd pre Prahu 2.
Český minister zdravotníctva Adam Vojtěch na rozhodnutie reagoval so slovami, že jeho rezort rozsudok zatiaľ analyzuje, ale bude ho musieť rešpektovať. „Či to bude mať nejaký vplyv, to uvidíme. V tomto smere zatiaľ nedokážem povedať, aký, prípadne či vôbec,“ povedal. Na ministerstvo bolo doteraz podaných viac než 160 žiadostí o odškodnenie.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)