NSA a CIA nenašli dôkazy o útoku Ukrajiny na Putinovu rezidenciu
O údajnom ukrajinskom dronovom útoku na rezidenciu Putina neďaleko mesta Valdaj v Novgorodskej oblasti v pondelok informoval ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.
Autor TASR
Washington 1. januára (TASR) — Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) i Národná bezpečnostná agentúra (NSA) dospeli k záveru, že Ukrajina sa nepokúsila zaútočiť na jeho rezidenciu ruského prezidenta Vladimira Putina. Informoval o tom v stredu podľa agentúr DPA a Reuters denník Wall Street Journal, ako aj televízie PBS a CNN s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov americkej vlády.
CIA sa k týmto tvrdeniam odmietla verejne vyjadriť, ale informovaný americký predstaviteľ túto informáciu novinárom potvrdil.
„Ukrajina sa pokúsila zaútočiť na vojenský cieľ, na ktorý Kyjev zaútočil už predtým. Nachádza sa v rovnakom regióne ako Putinova vidiecka rezidencia, ale nie v jej blízkosti,“ uviedol americký predstaviteľ.
Televízne stanice PBS a CNN uviedli, že Trumpa v stredu o zisteniach CIA informoval jej riaditeľ John Ratcliffe. V ten istý deň americký prezident zdieľal na svojej platforme Truth Social kritický článok o Rusku, v ktorom bulvárne noviny New York Post vykresľujú Putina ako skutočnú prekážku dosiahnutia mieru vo vojne s Ukrajinou a ostro ho kritizujú.
O údajnom ukrajinskom dronovom útoku na rezidenciu Putina neďaleko mesta Valdaj v Novgorodskej oblasti v pondelok informoval ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorý to označil za pokus o „teroristický útok“. Lavrov tvrdil, že v noci z 28. na 29. decembra vyslala Ukrajina k Putinovej rezidencii 91 dronov dlhého doletu, všetky však zničila ruská protivzdušná obrana. Moskva bude podľa Lavrova na tento útok reagovať, pričom prehodnotí aj svoju pozíciu na mierových rokovaniach, z ktorých sa však nestiahne.
Putinov poradca pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov neskôr povedal, že šéf Kremľa o tom telefonicky informoval aj Trumpa, ktorý deň predtým takmer tri hodiny rokoval vo svojej rezidencii Mar-a-Lago na Floride s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Trump po telefonáte s Putinom povedal, že je „veľmi nahnevaný“, zároveň však pripustil, že „útok sa možno nestal“.
Dva dni po Putinovom vyhlásení o útoku ukrajinského dronu na jeho rezidenciu zverejnilo ruské ministerstvo obrany údajnú mapu pohybov ukrajinských dronov. Zverejnilo aj video zachytávajúce údajný vrak dronu, ktorý Ukrajina vyslala na rezidenciu.
Zelenskyj vo svojich príspevkoch na sociálnych sieťach vehementne odmietol obvinenia Ruska a obvinil Moskvu zo snahy sabotovať mierové rokovania. Útok na Putinovu rezidenciu označil za výmysel, ktorého cieľom je ospravedlniť ďalšie útoky proti Ukrajine, ako aj odmietanie Ruska podniknúť potrebné kroky na ukončenie vojny.
Tvrdenia o údajnom útoku predtým spochybnili aj analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).
