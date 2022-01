Johnson varuje Rusko pred tvrdými trestami Západu, ak napadne Ukrajinu

Londýn 25. januára (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v utorok v parlamente vyhlásil, že Rusko bude čeliť bezprecedentným sankciám v prípade, ak napadne Ukrajinu. Informovala o tom agentúra AFP.



Západní spojenci podľa Johnsonových slov "na akýkoľvek útok Ruska na Ukrajinu zareagujú jednotne zavedením koordinovaných a prísnych ekonomických sankcií, tvrdších než boli voči Rusku kedy zavedené". Zdôraznil, že Británia v prípade ruského útoku na Ukrajinu prispeje k prípadnému "novému nasadeniu síl NATO" s cieľom chrániť svojich spojencov v Európe, citovala jeho slová stanica Sky News.



Rusko podľa Johnsona "priložilo zbraň k hlave Ukrajiny", ktorá má "plné morálne i zákonné právo brániť sa". Vyslovil obavy, že v prípade ruskej invázie by "krviprelievanie bolo porovnateľné s prvou vojnou v Čečensku alebo v Bosne či počas iných konfliktov, ktoré Európa zažila od roku 1945".



Dodal, že Spojené kráľovstvo sa už niekoľko mesiacov snaží spoločne s USA a európskymi spojencami zabrániť ozbrojenému konfliktu medzi Moskvou a Kyjevom pomocou dialógu a pod hrozbou sankcií.



V pondelok večer sa Johnson zúčastnil na videohovore ohľadom otázky ruskej hrozby voči Ukrajine spoločne so zástupcami Spojených štátov, EÚ, NATO, Talianska, Poľska, Francúzska a Nemecka. Americký prezident Joe Biden počas videkonferencie potvrdil, že je ochotný sa opätovne stretnúť so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.