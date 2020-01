The New York Times podporil dve demokratické prezidentské kandidátky

Washington 20. januára (TASR) - Redakčná rada denníka The New York Times (NYT) podporila dve uchádzačky o prezidentskú kandidatúru americkej Demokratickej strany - senátorky Elizabeth Warrenovú a Amy Klobucharovú. Informovala o tom v pondelok televízna stanica CNN.



V súboji o demokratickú nomináciu pred februárovým začiatkom primárok zostáva 12 kandidátov. Najsilnejší uchádzač sa v novembri stretne v prezidentských voľbách so súčasným šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom, ktorý medzi republikánmi nemá vážnejšieho súpera.



Pätnásťčlenná redakčná rada NYT sa v nedeľu rozhodla vyjadriť podporu dvom demokratickým kandidátkam Elizabeth Warrenovej a Amy Klobucharovej. Urobila tak po tom, ako jej členovia absolvovali stretnutia s deviatimi najsilnejšími uchádzačmi.



Rozhodla sa pritom odchýliť od svojej doterajšej praxe, keď vždy vybrala iba jedného z demokratických uchádzačov. Pred predchádzajúcimi prezidentskými voľbami v roku 2016 to bola Hillary Clintonová, ktorú však napokon vo voľbách porazil Donald Trump.



Warrenová a Klobucharová podľa NYT predstavujú výrazné osobnosti, ktoré reprezentujú jednotlivé krídla Demokratickej strany. Prvá zo senátoriek zastupuje radikálnejšie ľavicové krídlo, zatiaľ čo druhá umiernené a centristické.



"Pani Klobucharová a pani Warrenová sú v súčasnosti medzi demokratmi najlepšie vybavené na to, aby viedli debatu" o budúcom smerovaní Demokratickej strany i celých Spojených štátov, píše sa v článku NYT.



Obe podľa redakčnej rady predkladajú seriózne alternatívy k politike súčasného šéfa Bieleho domu, ktorú charakterizuje nacionalizmus, izolacionizmus, korupcia a stupňovanie kultúrnej vojny.



Rada NYT vyzdvihla Warrenovej dôkladný prístup k formulovaniu politických cieľov a stratégii. Vyjadrila však obavy, že cesta k jej prípadnej nominácii za prezidentskú kandidátku nebude ľahká, keďže zatiaľ neponúkla vízie, ktoré by dokázali dostatočne stmeliť rozdelenú americkú spoločnosť.



Klobucharová podľa NYT predstavuje v rámci Demokratickej strany efektívny umiernený hlas. Členovia rady však vyjadrili znepokojenie nad medializovanými obvineniami, že sa neúctivo správala k členom svojho tímu.



Proces demokratických primárok, z ktorých vzíde víťazný uchádzač o stranícku prezidentskú nomináciu sa začne 3. februára v štáte Iowa.