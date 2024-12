NÚDZOVÉ PRISTÁTIE: Lietadlu švajčiarskych aerolínií sa zadymila paluba

Viedeň 24. decembra (TASR) - Lietadlo švajčiarskej spoločnosti SWISS v pondelok núdzovo pristálo v rakúskom Grazi pre problémy s motorom a dym v kabíne aj kokpite. Dovedna 17 ľudí potrebovalo po pristátí lekárske ošetrenie, informuje TASR podľa správy agentúry DPA citujúcej z vyhlásenia zmienených aerolínií.



Lietadlo typu Airbus 220-300 z dovedna 74 pasažiermi a piatimi členmi posádky smerovalo Bukurešti do Zürichu. Lekárske ošetrenie po jeho núdzovom pristátí potrebovalo okrem 12 cestujúcich aj päť členov posádky, z ktorých jedného previezli vrtuľníkom do nemocnice v Grazi, pričom jeho stav nie je známy.



Letecká spoločnosť SWISS sa cestujúcim za vzniknutú situáciu ospravedlnila. Uviedla tiež, že s príslušnými úradmi spolupracuje na objasnení príčiny incidentu, pričom zasiahnutím pasažierom aj posádke sa snaží ponúknuť čo najlepšiu starostlivosť.



Do Zürichu preto pre nich naplánovala aj dva špeciálne lety. Ten prvý mal odletieť ešte v pondelok neskoro večer a druhý v utorok ráno o 09.45 h. Cestujúcim aj členom posádky medzičasom poskytla ubytovanie v hoteloch v Grazi.



Agentúra AFP uvádza, že letisko v Grazi nakrátko uzavreli, kým z pristávacej dráhy lietadlo neodstránili.