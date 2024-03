Núdzovú evakuáciu z Pásma Gazy potrebuje 9000 pacientov

Ženeva 30. marca (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v sobotu informovala, že naliehavú evakuáciu z nemocníc v palestínskom Pásme Gazy potrebuje už viac ako 9000 pacientov. Ide o onkologických pacientov, zranených pri bombardovaní, ľudí odkázaných na dialýzu obličiek či pacientov s inými chronickými stavmi.



Na sieti X o tom vo svojom statuse informoval generálny tajomník WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorého vo svojej správe citovala agentúra AFP monitorovaná aj agentúrou TASR.



Tedros upozornil, že v palestínskej enkláve funguje už len desiatka nemocníc, "tisíce pacientov sú (preto) bez zdravotnej starostlivosti". AFP dodala, že pred vojnou bolo v Pásme Gazy 36 nemocníc.



Podľa AFP začiatkom marca WHO upozorňovala na nutnosť evakuovať z Pásma Gazy asi 8000 chorých, v priebehu mesiac tak ich počet stúpol na viac ako 9000.



Tedros informoval, že "doteraz bolo cez mesto Rafah do zahraničia poslaných viac ako 3400 pacientov z Pásma Gazy, vrátane 2198 zranených a 1215 chorých". Zdôraznil, že evakuovať ich treba oveľa viac.



"Vyzývame Izrael, aby urýchlil schvaľovanie evakuácií, aby mohli byť pacienti v kritickom stave liečení," apeloval Tedros a poukázal aj na dôležitosť včasnej diagnostiky a liečby.



Pred vojnou bolo do východného Jeruzalema alebo na Západný breh denne prevezených 50 až 100 pacientov, polovica z nich na liečbu rakoviny.



Vojna v Pásme Gazy sa začala bezprecedentným útokom palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023. V reakcii na to izraelská armáda začala s ostreľovaním Pásma Gazy a neskôr pristúpila aj k pozemnej operácii, pričom tam poškodila i mnohé zdravotnícke zariadenia. Ide pritom aj o nemocnice, ktoré poskytujú útočisko tisícom ľudí, čo prišli o domov alebo utiekli pred bojmi.



Pásmo Gazy je momentálne vystavené takmer úplnej blokáde a mimovládne organizácie a OSN obviňujú Izrael, že bráni dodávkam humanitárnej pomoci potrebnej pre 2,4 milióna obyvateľov, ktorí sa väčšinou sústreďujú v oblasti Rafahu na južnom cípe enklávy.



Izrael obhajuje svoje konanie, ktorého hlavným cieľom je eliminácia radikálneho palestínskeho hnutia Hamas ako hlavného vykonávateľa teroristického útoku zo 7. októbra.



Jeruzalem súčasne nalieha na OSN, aby zaistila a poslala Palestínčanom viac humanitárnej pomoci, pričom súčasne odmieta správy OSN a mimovládnych organizácií, že zdĺhavé inšpekcie izraelských úradov blokujú prepravu potravín a iných nevyhnutných komodít na pomoc palestínskym civilistom.