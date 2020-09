Núdzový stav podľa Prymulu obmedzí vzdelávanie a voľnočasové aktivity

Praha 29. septembra (TASR) - Český minister zdravotníctva Roman Prymula a minister školstva Robert Plaga v utorok predstavili ďalšie opatrenia na školách, ktoré majú obmedziť šírenie koronavírusu SARS-CoV-2, informoval spravodajský server Novinky.cz. Prymula takisto pripomenul, že v stredu českú vládu požiada o vyhlásenie núdzového stavu.



Opatrenia budú zamerané na školstvo a voľnočasové aktivity a do platnosti majú vstúpiť 5. októbra. Opatrenia v školstve majú byť zavádzané na regionálnej úrovni na obdobie 14 dní. Cieľom je znížiť reprodukčné číslo vírusu zo súčasnej hodnoty 1,2 pod 1,0.



Študenti stredných škôl v červených a oranžových regiónoch budú mať podľa toho minimálne po obdobie dvoch týždňov dištančné vzdelávanie, píšu Novinky.cz.



Stredné školy sú podľa ministra Prymulu jedným z ohnísk nákazy a cieľom opatrení je obmedziť združovanie mládeže.



Obmedzenie prítomnosti detí na vyučovaní sa podľa Noviniek.cz nebude týkať materských a základných škôl a ani nižších ročníkov viacročných gymnázií.



Pre vysoké školy budú platiť opatrenia podľa rozhodnutí hygienikov. Dištančné vzdelávanie už vstúpilo do platnosti v regiónoch s vyšším rizikom nákazy.



Ministri chcú podrobnejšie opatrenia zverejniť v stredu. "Bude to podstatne miernejšie ako na jar," povedal Prymula. ČR podľa jeho slov k obmedzeniu cestovania nepristúpi.



Prymula zopakoval, že v stredu (30. septembra) českú vládu požiada o vyhlásenie núdzového stavu. Ten by mal - v prípade schválenia vládou - začať platiť od pondelka 5. októbra.



Niektoré opatrenia sa podľa Prymulu bez núdzového stavu nedajú zaviesť. Kapacita zdravotníckych zariadení je obmedzená a napríklad nariadenie pracovnej pohotovosti sa podľa ministra zdravotníctva bez núdzového stavu vyhlásiť nedá.



Minister zdravotníctva sa vyjadril i k dodávkam lieku remdezivir, ktorý sa podáva pacientom s ťažkým priebehom respiračného ochorenia COVID-19. V českých nemocniciach je v súčasnosti nedostatok tohto liečiva.



"Dnes (v utorok) a zajtra dorazí 1969 dávok remdeziviru vďaka spoločnému nákupu pre celú Európsku úniu," napísal Prymula na Twitteri.



Česko v utorok od Európskej únie dostalo vo forme daru 960 ampuliek lieku remdezivir, napísali Novinky.cz s odvolaním sa na zástupcu spoločnosti Gilead, ktorá toto liečivo vyrába.