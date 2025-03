NÚDZOVÝ STAV: Pre požiar ho v New Yorku vyhlásila guvernérka

New York 9. marca (TASR) - V okrese Suffolk v americkom štáte New York bol v sobotu vyhlásený núdzový stav pre rýchlo sa šíriace požiare porastov, ktoré zasiahli ostrov Long Island. Miestne úrady evakuovali vojenskú základňu a čiastočne uzavreli neďalekú diaľnicu. Tri zo štyroch požiarov sa podarilo dostať pod kontrolu, píše TASR na základe správy agentúry AP.



Podľa miestnych úradov pre požiar čiastočne zhoreli dve komerčné budovy a jeden hasič bol prevezený do nemocnice pre popáleniny tváre.



Guvernérka štátu New York Kathy Hochulová vyhlásila v okrese Suffolk núdzový stav a uviedla, že niektorých obyvateľov museli evakuovať. Varovala, že požiar si môže vyžiadať ďalšie evakuácie. Podľa nej je okrem obytných domov ohrozená aj chemická továreň a sklad spoločnosti Amazon.



"Našim najväčším problémom je vietor... Je hnacím motorom tohto požiaru," uviedli tamojšie orgány. Na jeho hasení sa podieľali aj helikoptéry americkej Národnej gardy. Príčina požiaru nateraz známa nie je.