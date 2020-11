Núdzový stav v Česku by mohol trvať až do Vianoc, varoval Hamáček

Praha 1. novembra (TASR) - Núdzový stav, ktorý Česku vyhlásili s cieľom spomaliť šírenie koronavírusu, by mohol trvať minimálne do Vianoc. Uviedol to v nedeľu český vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček, ktorého citoval server Novinky.cz.



Núdzový stav by mal zatiaľ trvať do 20. novembra a o jeho prípadnom predĺžení budú rozhodovať poslanci českého parlamentu. Podľa Hamáčka ani po tomto termíne nebude možné zvládať epidemiologickú situáciu bez núdzového stavu. Vláda bude podľa ministra žiadať o jeho predĺženie ešte niekoľkokrát.



"Áno, je to férové povedať," odpovedal minister v nedeľu v Českej televízii na otázku, či núdzový stav bude trvať až do Vianoc.



Núdzový stav umožňuje vláde nariaďovať napríklad uzavretie podnikov či pracovnú povinnosť niektorým skupinám obyvateľstva.



Súčasné epidemiologické opatrenia budú podľa Hamáčka trvať ešte niekoľko týždňov až mesiacov. S ich opatrným uvoľňovaním sa bude môcť začať až vtedy, keď bude denne pribúdať len po stovkách alebo maximálne niekoľkých tisíckach prípadov nákazy.



"Bol by som veľmi rád, keby k nejakému uvoľneniu došlo na Vianoce, ale musí to byť opatrne plánované. Ako sa ukázalo v lete, keď dôjde k prílišnému uvoľneniu, krivka sa zle brzdí," povedal Hamáček.



Česká republika za sobotu zaznamenala 11.428 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 104 súvisiacich úmrtí. V ČR od začiatku pandémie potvrdili 335.102 prípadov nákazy a 3251 úmrtí. Hospitalizovaných je 7673 ľudí.