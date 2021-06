Núdzový stav v Tokiu skončí 20. júna

Na archívnej snímke Jošihide Suga. Foto: TASR/AP

Tokio 17. júna (TASR) - Japonský premiér Jošihide Suga vo štvrtok oznámil, že 20. júna zruší núdzový stav zavedený pre šírenie koronavírusu v metropole Tokio a ôsmich ďalších regiónoch. Stane sa tak zhruba mesiac pred začiatkom letných olympijských hier, informovala agentúra AFP.Namiesto núdzového stavu však vláda v Tokiu a v šiestich ďalších prefektúrach zavedie pozmenené opatrenia, ktoré budú platiť do 11. júla. Na základe týchto nariadení bude obmedzený predaj alkoholu a skrátené otváracie hodiny barov a reštaurácií.Núdzový stav v Tokiu zaviedli koncom apríla. Premiér uviedol, že nové počty prípadov nákazy sa celoplošne znižujú od polovice mája a situácia v nemocniciach sa tiež zlepšuje.Napriek obavám zo strany zdravotných odborníkov a kritiky verejnosti je Suga podľa vlastných slov odhodlaný zorganizovať "bezpečné" podujatie, ktoré bude trvať od 23. júla do 8. augusta, píše britský denník The Guardian.Olympijskí organizátori najnovšie zvažujú, že kapacity pre jednotlivé športové podujatia zvýšia až na 10.000 účastníkov, informuje agentúra DPA s odvolaním sa na japonský denník Mainiči šimbun. Rozhodnúť sa o tom má na stretnutí, ktoré sa bude konať pravdepodobne v pondelok, a to za účasti miestnych organizátorov, predstaviteľov samosprávy, japonskej vlády a Medzinárodného olympijského výboru, dopĺňa agentúra.Tlačová agentúra Kjódó však informovala, že vláda nateraz neplánuje povoliť predaj ďalších lístkov. AFP dopĺňa, že na základe stále platných nariadení je maximálna kapacita jednotlivých podujatí je 5000 účastníkov.V hľadisku však môžu sedieť iba obyvatelia Japonska, keďže na základe súčasných koronavírusových opatrení nie je povolená účasť zahraničných hostí, dodáva DPA.