Nulandová: Rokovania s predstaviteľmi junty v Nigeri sú náročné

Washington/Niamey 8. augusta (TASR) - Námestníčka amerického ministra zahraničných vecí Victoria Nulandová sa v pondelok v Nigeri stretla s vysokopostavenými predstaviteľmi tamojšej vojenskej junty. Rokovania označila za "veľmi otvorené a miestami dosť náročné", informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Nulandová rokovala v hlavnom meste Niamey s novým veliteľom nigerských ozbrojených síl generálom Moussom Salaou Barmoum, ako aj s troma ďalšími členmi vojenskej junty. Ako po schôdzke uviedla, stretnutie so zosadeným a uväzneným prezidentom Mohamedom Bazoumom jej umožnené nebolo.



"Dúfam, že diplomacii ponechajú dvere otvorené," podotkla Nulandová v súvislosti so strojcami prevratu v Nigeri s tým, že USA im to "navrhli".



Námestníčka šéfa americkej diplomacie ďalej podľa agentúry AFP uviedla, že Barmou je "dobre oboznámený" so spoluprácou s USA prostredníctvom svojho predchádzajúceho pôsobenia v špeciálnych jednotkách.



Nulandová zároveň uviedla, že strojcovia prevratu v Nigeri "veľmi dobre chápu" riziko pre svoju suverenitu v prípade, že by do krajiny pozvali príslušníkov ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny.



Demokraticky zvoleného nigerského prezidenta 26. júla internovali a zosadili vzbúrení príslušníci Prezidentskej gardy. Veliteľ tejto elitnej jednotky generál Abdourahamane Tiani sa následne vyhlásil za nového vládcu Nigeru.



Nulandová sa v rámci rokovaní s predstaviteľmi nigerskej junty so samotným Tianim nestretla. Ako však zdôraznila, Spojené štáty naďalej vyzývajú na okamžité prepustenie prezidenta Bazouma, jeho rodiny i všetkých zadržaných osôb v súvislosti s prevratom.