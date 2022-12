Nulandová v Kyjeve: Putin nemyslí mierové rokovania úprimne

Kyjev 4. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin nemyslí mierové rokovania s Ukrajinou úprimne, zatiaľ čo vojnu posúva na novú úroveň "barbarstva" tým, že útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. V sobotu to uviedla námestníčka ministra zahraničných vecí USA pre politické záležitosti Victoria Nulandová počas návštevy ukrajinskej metropoly Kyjev. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Nulandová sa v Kyjeve stretla s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ďalšími vysokopostavenými ukrajinskými predstaviteľmi, aby im vyjadrila podporu v čase ruských úderov na ukrajinskú energetickú sieť.



"Diplomacia je samozrejme cieľom každého, ale musíte mať ochotného partnera... A je úplne jasné, či už ide o útoky na energetickú infraštruktúru, či už ide o rétoriku z Kremľa a jeho všeobecný postoj, že Putin v tomto smere nie je úprimný alebo nie je pripravený," povedala Nulandová.



Americký prezident Joe Biden vo štvrtok uviedol, že je pripravený rokovať s Putinom, ak sa ten bude usilovať skončiť s vojnou na Ukrajine. Kremeľ však takýto návrh odmietol, keď poukázal na to, že Washington komplikuje akékoľvek rozhovory tým, že odmieta uznať územia štyroch ukrajinských administratívnych celkov – oblasti Doneckú a Luhanskú a časti oblastí Chersonskej a Záporožskej – za súčasť Ruskej federácie.



Nulandová povedala, že táto reakcia Moskvy ukázala, "ako to celé nemyslia vážne". Putin podľa nej pozdvihol vojnu na Ukrajine na novú úroveň barbarstva, keď ju preniesol do "každej jednej ukrajinskej domácnosti" tým, že útočí na energetickú infraštruktúru, aby "dosiahol to, čo nedokáže na bojisku".



Na tieto slová reagovala hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová, ktorá uviedla, že Nulandová by sa mala pozrieť na to, koľko energetických sietí zničili Spojené štáty a Severoatlantická aliancia pri bombardovaní Juhoslávie v roku 1999.