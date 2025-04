Núnú: Hamas prepustí rukojemníkov, chce však záruku ukončenia vojny

Gaza 14. apríla (TASR) - Vysokopostavený predstaviteľ militantného hnutia Hamas Táhir Núnú v pondelok oznámil, že hnutie je pripravené prepustiť všetkých izraelských rukojemníkov, pokiaľ Izrael prepustí väznených Palestínčanov a zaručí koniec vojny v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Hamas teraz rokuje v Káhire so sprostredkovateľmi z Egypta a Kataru - krajín, ktoré sa spolu so Spojenými štátmi snažia dosiahnuť prímerie v Pásme Gazy. „Sme pripravení prepustiť všetkých izraelských rukojemníkov výmenou za serióznu dohodu o výmene zajatcov, ukončení vojny, stiahnutí izraelských síl z Pásma Gazy a umožnení vstupu humanitárnej pomoci,“ povedal pre agentúru AFP Núnú.



Zároveň obvinil Izrael, že bráni pokroku v rokovaniach o prímerí. „Problémom je..., že okupanti si neplnia svoje záväzky, blokujú uplatňovanie dohody o prímerí a pokračujú vo vojne... Hamas preto zdôraznil potrebu záruk, ktoré by donútili okupantov dohodu dodržiavať,“ vysvetlil Nunu podľa AFP.



Podľa predstaviteľa hnutia sa Hamas nevzdá zbraní, čo je kľúčová podmienka, ktorú si Izrael stanovil na ukončenie vojny. „O zbraniach Hnutia odporu sa nebude vyjednávať,“ povedal predstaviteľ Hamasu.



Izraelský spravodajský web Ynet v pondelok informoval, že Hamas dostal nový návrh dohody. Podľa neho by militantné hnutie prepustilo desiatich živých rukojemníkov výmenou za záruky zo strany USA, že Izrael pristúpi na rokovania o druhej fáze prímeria.



V Pásme Gazy sa nachádza ešte 58 izraelských rukojemníkov, z toho 34 je podľa izraelskej armády mŕtvych. Počas prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 19. januára po vyše 15 mesiacoch vojny, Hamas prepustil 33 rukojemníkov výmenou za približne 1800 väznených Palestínčanov. Izrael však 18. marca obnovil boje v palestínskej enkláve a deklaroval, že útoky budú pokračovať, kým nebudú prepustení aj zvyšní rukojemníci.