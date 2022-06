New York: Zákon o nepriestrelných vestách má medzery

Albany 20. júna (TASR) - Nový zákon amerického štátu New York, ktorým sa zakazuje predaj nepriestrelných viest väčšine civilného obyvateľstva, nezahŕňa zákaz predaja vesty, ktorú mal na sebe útočník počas májovej streľby v supermarkete v Buffale. Táto medzera v zákone vyvoláva otázky o účinnosti danej právnej normy. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Strelec z Buffala Payton Gendron mal počas útoku oblečenú nepriestrelnú vestu s oceľovými plátmi, ktorá ho dokázala ochrániť pred zásahmi z pištole ochrankárov v supermarkete. Nový zákon, ktorý štát New York v súvislosti s týmto útokom prijal, však obmedzuje len predaj mäkkých nepriestrelných viest, ktoré sú ľahké a dajú sa skryť pod oblečenie. Vesty obsahujúce oceľové, keramické či polyetylénové pláty sa v ňom nespomínajú.



Znenie nariadenia tak podľa AP spôsobilo u predajcov nepriestrelných striel zmätok, keďže si neboli istí, ktoré druhy nepriestrelných viest môžu predávať. Zákonodarcov preto vyzývajú na spresnenie zákona.



Potrebu zmeny nového legislatívneho opatrenia si uvedomuje aj guvernérka štátu New York Kathy Hochulová. Jej kancelária oznámila, že Hochulová bude spolupracovať na tom, aby sa definícia nepriestrelných viest v zákone čo najrýchlejšie bližšie špecifikovala.



Na území USA obmedzuje predaj nepriestrelných viest len niekoľko štátov. V štáte Connecticut si napríklad ľudia môžu nepriestrelné vesty kúpiť len osobne, a nie prostredníctvom on-line predaja.



Predajcovia nepriestrelných viest však tvrdia, že civilisti si ich kupujú najmä preto, lebo sa obávajú o život. Prijatie nového zákona a zákaz ich predaja preto považujú za "morálne nesprávny a zbytočný".