Kyjev: Prystajkove tvrdenia sú vytrhnuté z kontextu

Kyjev 14. februára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí v Kyjeve označilo za vytrhnuté z kontextu slová ukrajinského veľvyslanca v Británii Vadyma Prystajka, ktorý naznačil, že Ukrajina by sa mohla vzdať snáh o vstup do NATO. V rozhovore pre agentúru UNIAN to uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko.Hovorca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, Sergij Nykyforov, zároveň deklaroval, žeUkrajiny.Zároveň zdôraznil, že Ukrajina jeNikolenko pripomenul, že Prystajko v rozhovore poukázal na to, že perspektíva členstva Ukrajiny v NATO je zakotvená v jej ústave, ale Ukrajina ešte nie je členom NATO ani žiadnej inej bezpečnostnej aliancie.konštatoval, pričom dodal, žeSúčasne však upozornil, žetakže nájsť odpoveď na otázku bezpečnostných záruk jeDodal, žeHovorca ukrajinského prezidenta sa podľa svojich slov pre UNIAN domnieva, že veľvyslanec Prystajko by mal vysvetliť svoj výrok, že Ukrajina by v záujme zachovania mieru mohla upustiť od snáh stať sa členom NATO.uviedol Nykyforov.Zároveň zdôraznil, že bez ohľadu na vysvetlenie veľvyslancaUkrajiny.zdôraznil tlačový tajomník prezidenta Zelenského.Obaja hovorcovia reagovali na vyjadrenia ukrajinského veľvyslanca v Británii Vadyma Prystajka, ktorý v rozhovore pre BBC Radio 5 Live naznačil, že Ukrajina by sa mohla vzdať vstupu do NATO, ak ju k tomu okolnosti prinútia.Na otázku moderátora, či by Ukrajina mohla zvážiť odmietnutie vstupu do NATO, Prystajko odpovedal:Podľa nehoby Ukrajina mohla byť k takémuto kroku okolnosťami prinútená. Súčasne dodal, že cieľ dosiahnuť členstvo Ukrajiny v NATO a EÚ je zakotvené v ukrajinskej ústave.