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NYT: Americkí diplomati sa vrátia na veľvyslanectvá na Blízkom východe
Návrat členov diplomatickej služby a zmiernenie mimoriadnych opatrení na zastupiteľstvách USA v regióne by sa mohol začať už tento týždeň, napísal New York Times.
Autor TASR
Washington 25. augusta (TASR) – Americké ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov sa podľa denníka New York Times (NYT) pripravuje vrátiť diplomatov na veľvyslanectvá v krajinách Blízkeho východu, ktorých evakuovalo kvôli vojne s Iránom. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
Návrat členov diplomatickej služby a zmiernenie mimoriadnych opatrení na zastupiteľstvách USA v regióne by sa mohol začať už tento týždeň, napísal NYT v utorok s odvolaním sa na interný dokument rezortu.
Pôjde o veľvyslanectvá v Izraeli, Libanone, Saudskej Arábii, Katare, Jordánsku, Ománe, Iraku a Kuvajte.
Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov neustále prehodnocuje bezpečnostné opatrenia na svojich diplomatických misiách po celom svete a prispôsobuje a po najnovšom hodnotení upravuje počty zamestnancov na určitých postoch na Blízkom východe, uviedol hovorca ministerstva v stanovisku pre Reuters.
Znižovanie počtu pracovníkov ambasád sa začalo vo februári, keď Washington v čase napätia s Iránom povolil dobrovoľný odchod pre personál, ktorého prítomnosť nebola nevyhnutná, a jeho rodinných príslušníkov.
Návrat členov diplomatickej služby a zmiernenie mimoriadnych opatrení na zastupiteľstvách USA v regióne by sa mohol začať už tento týždeň, napísal NYT v utorok s odvolaním sa na interný dokument rezortu.
Pôjde o veľvyslanectvá v Izraeli, Libanone, Saudskej Arábii, Katare, Jordánsku, Ománe, Iraku a Kuvajte.
Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov neustále prehodnocuje bezpečnostné opatrenia na svojich diplomatických misiách po celom svete a prispôsobuje a po najnovšom hodnotení upravuje počty zamestnancov na určitých postoch na Blízkom východe, uviedol hovorca ministerstva v stanovisku pre Reuters.
Znižovanie počtu pracovníkov ambasád sa začalo vo februári, keď Washington v čase napätia s Iránom povolil dobrovoľný odchod pre personál, ktorého prítomnosť nebola nevyhnutná, a jeho rodinných príslušníkov.