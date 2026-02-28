< sekcia Zahraničie
NYT: Chameneího sídlo v Teheráne bolo pri útokoch úplne zničené
Zdroje citované TOI pripúšťajú, že počas útokov pravdepodobne zahynul veliteľ Iránskych revolučných gárd generál Mohammad Pakpúr.
Autor TASR
Teherán/Tel Aviv/Washington 28. februára (TASR) – Izraelský útok spôsobil na rezidencii iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího v Teheráne rozsiahle škody. Vyplýva to z družicových záberov zverejnených denníkom The New York Times, uviedol spravodajský web The Times of Israel (TOI). Podľa izraelskej televízie Kešet 12 nie je jasné, či sa Chameneí v čase útoku nachádzal v rezidencii, píše TASR.
Nemenovaný izraelský predstaviteľ identifikoval ako hlavné terče izraelských útokov Chameneího, prezidenta Masúda Pezeškijána a ďalšie vysokopostavené osoby v hierarchii iránskeho režimu.
Izraelská armáda na svojom účte na sociálnych sieťach potvrdila, že počas útoku v Teheráne zasiahla viaceré miesta, kde sa v tom čase zišli vysokopostavení iránski predstavitelia.
„Útok, ktorý sa uskutočnil dnes ráno, bol vykonaný súčasne na viacerých miestach v Teheráne, kde sa stretli najvyšší politicko-bezpečnostní lídri Iránu,“ uviedla izraelská armáda vo vyhlásení.
Podľa izraelskej armády bol útok plánovaný niekoľko mesiacov a Izrael využil vlastné spravodajské zdroje vrátane informácií o aktivitách vojenskej spravodajskej služby Iránskych revolučných gárd, aby určil miesto a čas stretnutia popredných predstaviteľov iránskeho režimu. Rozhodnutie zasiahnuť ráno namiesto noci umožnilo Izraelu druhýkrát dosiahnuť taktické prekvapenie, a to aj napriek rozsiahlym prípravám Iránu.
Zdroje citované TOI pripúšťajú, že počas útokov pravdepodobne zahynul veliteľ Iránskych revolučných gárd generál Mohammad Pakpúr. Veliteľom gárd sa stal po tom, ako Izrael vo vojne v júni 2025 zabil jeho predchodcu Hossejna Salámího.
Podľa izraelských zdrojov pravdepodobne zahynuli aj iránsky minister obrany a šéf spravodajskej služby.
Izraelská armáda zatiaľ tieto medializované správy nepotvrdila, doplnil TOI. Nekomentovali ich ani iránske orgány.
Izraelská armáda na sociálnych sieťach oznámila, že v rámci svojej operácie v Iráne zasiahla stovky vojenských cieľov vrátane odpaľovacích zariadení patriacich „iránskemu teroristickému režimu“ nachádzajúcich sa na západe Iránu.
