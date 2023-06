NYT: Do bojov na Ukrajine sa zapájajú vojaci vycvičení Západom

New York 23. júna (TASR) - Do bojov na Ukrajine sa začína zapájať 36 tisíc ukrajinských vojakov, ktorí absolvovali výcvik na Západe. Ich výkon môže rozhodnúť o ukrajinskej protiofenzíve. TASR správu prevzala v piatok z webovej stránky denníka The New York Times (NYT).



"Používajú bojové vozidlá Bradley na ničenie ruských pancierových strojov protitankovými strelami a využívajú synchronizované útoky pechoty, obrnených a delostreleckých síl, ktoré si osvojili od Američanov a ďalších západných vojakov," píše denník.



Celkovo ide o deväť brigád (asi 36.000 vojakov), ktorí boli v posledných mesiacoch vyzbrojení, vybavení a vycvičení mimo Ukrajiny Spojenými štátmi a ich spojencami v NATO.



"To, ako si títo Západom vycvičení vojaci budú počínať počas najbližších niekoľkých mesiacov, pomôže rozhodnúť o úspechu dlho očakávanej protiofenzívy Ukrajiny pri vytlačení ruských síl z okupovaných území," píše NYT. Ich výkon tiež preukáže, či sa prostredníctvom miliardových investícií darí pretvárať ukrajinskú armádu na bojové sily podľa štandardov NATO.



Ukrajina v júni spustila protiofenzívu a dosiahla viacero menších úspechov, keď prerazila prvú líniu ruskej obrany a získala niekoľko dedín. Prišla však o niekoľko najnovších západných tankov a obrnených vozidiel a obe strany utrpeli výrazné straty.



Na výcviku ukrajinských vojakov sa podieľali USA, Británia, Nemecko a Španielsko. Najskôr sa zameriaval na špecifické zbrojné systémy dodané Spojenými štátmi a neskôr zahŕňal aj prácu v teréne a komplexné cvičenia.



Predstavitelia Pentagónu a vojenskí analytici uvádzajú, že Ukrajina získala výhodu pre boj v noci. "Použitím zariadení na nočné videnie, vozidiel Bradley a Nemeckom dodaných tankov Leopard môže v tme identifikovať ruské ciele a zaútočiť na ne na väčšiu vzdialenosť než Rusi," pripomína NYT. Rusko v súčasnosti používa menej schopné staršie tanky, pretože mnoho technicky novších strojov bolo zničených počas doterajších bojov.