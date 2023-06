NYT: Experti upozorňovali na riziká ponorky Titan už v roku 2018

New York 21. júna (TASR) - Experti už v roku 2018 spoločnosť OceanGate upozorňovali na možné nebezpečenstvo počas podmorských misií jej miniponorky Titan. Od nedele je ponorka spolu s piatimi ľuďmi na palube nezvestná v severnej časti Atlantického oceánu. TASR správu prevzala v stredu z webovej stránke denníka The New York Times (NYT).



V januári 2018 vtedajší riaditeľ OceanGate pre oblasť námorných operácii David Lochridge v kritickej správe tvrdil, že plavidlo potrebuje absolvovať viac skúšok. Upozornil aj na možné nebezpečenstvá pre pasažierov v situáciách, keď Titan dosiahne krajnú hĺbku.



Na podobné nebezpečenstvo neskôr upozornili aj ďalšie osoby z oblasti priemyslu, hlbokomorskí výskumníci a oceánografi. Zakladateľa a šéfa spoločnosti Stocktona Rusha v liste varovali, že rozhodnutie vzdať sa posudku od oprávneného úradu môže spôsobiť katastrofické problémy.



Lochridge v súdnych záznamoch uviedol, že spoločnosť vyzval, aby posudok absolvovala. Tá mu však oznámila, že nie je ochotná zaň platiť. OceanGate v roku 2018 podala na Lochridgea žalobu za zdieľanie utajovaných informácií a prepustila ho.



Experti označili za zavádzajúci aj marketing spoločnosti OceanGate. Spoločnosť tvrdila, že plavidlo bude spĺňať a dokonca prekonávať bezpečnostné štandardy spoločnosti DNV. OceanGage však nemala v pláne dať Titan oficiálne certifikovať.



Jeden z autorov listu Bart Kemper uviedol, že OceanGate sa vyhýbala bezpečnostným pravidlám USA používaním plavidla v medzinárodných vodách, na ktoré sa pravidlá Americkej pobrežnej stráže (USCG) nevzťahujú.



Salvatore Mercogliano, profesor námornej histórie z Campbellovej univerzity v Severnej Karolíne, pre NYT uviedol, že Titan je prevážaný kanadskou loďou a následne spustený do vody v severnej časti Atlantického oceánu. Preto podľa neho nepotrebuje byť registrovaný v konkrétnej krajine, plaviť sa pod jej vlajkou, či dodržiavať pravidlá, ktoré sa vzťahujú na iné plavidlá.



Hovorca OceanGate sa k tvrdeniam Lochridgea a ďalších osôb odmietol vyjadriť. Lochridge na žiadosť o vyjadrenie nereagoval.



OceanGate uviedla, že jedným z členov posádky nezvestného Titanu je aj šéf spoločnosti Stockton Rush. Založil ju v roku 2009 a Titan bol vyrobený špeciálne na plavbu k vraku parníka Titanic v hĺbke 3800 metrov. Titan váži približne 10.400 kilogramov a je schopný zostúpiť do hĺbky štyri kilometre.