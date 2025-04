NYT: Hegseth o úderoch na Jemen písal aj jeho blízkymi na Signale

Washington 21. apríla (TASR) - Americký minister obrany Pete Hegseth vytvoril ďalšiu četovaciu skupinu v aplikácii Signal, v ktorej šíril podrobnosti o marcových útokoch na Jemen, informoval v nedeľu denník The New York Times. V tejto skupine boli údajne na rozdiel od predstaviteľov americkej administratívy Hegsethovi blízki - vrátane jeho manželky, brata aj osobného advokáta. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



Šéfredaktor časopisu The Atlantic Jeffrey Goldberg v marci odhalil, že sa nedopatrením stal súčasťou konverzácie na Signale, v ktorej americkí predstavitelia vrátane Hegsetha, poradcu pre národnú bezpečnosť Mikea Waltza i viceprezidenta J.D. Vancea diskutovali o náletoch na povstalcov v Jemene. K nim skutočne došlo 15. marca.



Toto odhalenie vyvolalo rozruch a administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa kvôli neúmyselnému úniku informácií hrozí podľa AFP škandál. V tejto veci naďalej prebieha vyšetrovanie, ktoré vedie generálny inšpektor Pentagónu.



Noviny NYT s odvolaním sa na štyri nemenované zdroje napísali, že Hegseth sa o informácie o tých istých úderoch z 15. marca podelil aj s druhou skupinou na Signale, a to zhruba v rovnakom čase. Poskytnuté informácie „zahŕňali letové plány lietadiel F/A-18 Hornet zamerané na húsíov v Jemene“.



Americký denník poznamenal, že na rozdiel od úniku, keď bol do skupiny iniciovanej Waltzom omylom zaradený novinár Goldberg, vytvoril tento skupinový čet s názvom „Defense | Team Huddle“ sám Hegseth. Na prístup vraj používal súkromný telefón.



„V januári, ešte pred jeho potvrdením vo funkcii ministra obrany, zahŕňala (skupina) jeho manželku a približne tucet ďalších ľudí z jeho osobného a profesionálneho okolia,“ píše NYT s odvolaním sa na nemenované zdroje oboznámené s touto záležitosťou.



Hegsethova manželka Jennifer je novinárka a bývalá producentka televízie Fox News. Zamestnankyňou ministerstva obrany nie je, no s manželom niekoľkokrát cestovala do zahraničia a sprevádzala ho aj na dôverných stretnutiach s jeho náprotivkami, čo vyvolalo kritiku. Okrem nej boli v skupine aj Hegsethov brat Phil a osobný advokát Tim Parlatore, ktorí pôsobia v Pentagóne.



Skupinu Hegseth údajne pôvodne vytvoril ako fórum na diskusiu o bežných administratívnych záležitostiach alebo plánoch. Dva zdroje uviedli, že Hegseth tento čet zvyčajne nepoužíval na rozhovory o citlivých vojenských operáciách, a povedali, že sa ho nezúčastňovali iní predstavitelia na úrovni kabinetu.



AFP poznamenala, že článok NYT sa jej nepodarilo nezávisle overiť. Ministerstvo obrany USA bezprostredne nereagovalo na žiadosť o vyjadrenie.