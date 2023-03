The New York Times:ICC otvorí 2 prípady vojnových zločinov proti Rusku

Haag 13. marca (TASR) - Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v holandskom Haagu mieni otvoriť dva prípady vojnových zločinov počas invázie Ruska na Ukrajinu a bude žiadať zatykače na niekoľkých ľudí. V pondelok o tom informoval denník The New York Times (NYT). TASR správu prevzala z portálu britského denníka The Guardian.



Ide o prvé vznesené medzinárodné obvinenia po niekoľkých mesiacoch práce špeciálnych vyšetrovacích tímov, uviedol NYT. V obvineniach sa uvádza, že Rusko zámerne cielilo útoky na civilnú infraštruktúru a unášalo ukrajinské deti aj tínedžerov do ruských prevýchovných táborov. NYT sa odvolal na zdroje, ktoré nemajú poverenie rozprávať na verejnosti.



Hlavný prokurátor ICC Karim Khan musí obvinenia predložiť senátu pre prípravné konanie, ktorý rozhodne o formálnych dôvodoch pre vydanie zatykačov alebo či treba viac dôkazov. Koho plánuje ICC obviniť, nie je jasné.



Na žiadosť NYT o potvrdenie informácií o zatykačoch úrad prokurátora reagoval: "Nediskutujeme verejne o detailoch súvisiacich s prebiehajúcimi vyšetrovaniami."



Niektorí diplomati a odborníci uviedli, že obvinený môže byť aj ruský prezident Vladimir Putin, lebo súd neuznáva imunitu hláv štátov v prípadoch vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti či genocídy.



Pravdepodobnosť súdneho procesu je malá, pretože ICC nemôže pojednávať prípady v neprítomnosti, a je tiež nepravdepodobné, že Rusko vydá na proces svojich vlastných predstaviteľov.