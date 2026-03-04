< sekcia Zahraničie
Iránska tajná služba podľa médií naznačila CIA ochotu rokovať
Preživší vysokopostavení iránski predstavitelia verejne tvrdia, že odmietajú rokovať s predstaviteľmi vlády prezidenta USA Donalda Trumpa o ukončení americko-izraelskej vojenskej operácie.
Autor TASR
Teherán 4. marca (TASR) - Nemenovaná iránska tajná služba podľa zdrojov denníka New York Times (NYT) nepriamo naznačila americkej Ústrednej spravodajskej agentúre (CIA), že Teherán je ochotný rokovať o ukončení vojny. NYT o tom informoval v stredu s odvolaním na blízkovýchodných a západných predstaviteľov, píše TASR.
Preživší vysokopostavení iránski predstavitelia verejne tvrdia, že odmietajú rokovať s predstaviteľmi vlády prezidenta USA Donalda Trumpa o ukončení americko-izraelskej vojenskej operácie. Deň po začatí útokov sa však agenti iránskeho ministerstva spravodajstva podľa zdrojov obrátili na CIA s ponukou od nemenovanej iránskej spravodajskej služby na rokovania o podmienkach ukončenia konfliktu.
Americkí predstavitelia sú skeptickí, či sú za súčasnej situácie Spojené štáty alebo Irán pripravené konflikt ukončiť. Iránsky veľvyslanec pri OSN v Ženeve v utorok vylúčil akékoľvek rokovania s Washingtonom. Americký prezident v rovnaký deň deklaroval, že Teherán síce chce rokovať, ale už je neskoro.
