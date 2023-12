The New York Times: Izrael prehliadal varovania, že Hamas chystá útok

New York 1. decembra (TASR) - Izraelskí predstavitelia mali už pred 7. októbrom k dispozícii spravodajské informácie o príprave rozsiahleho útoku militantného hnutia Hamas na Izrael. Vo štvrtok správu priniesol americký denník The New York Times (NYT), informuje TASR podľa piatkovej správy agentúry AFP.



NYT uviedol, že izraelské úrady dostali dokument, ktorý "bod po bode načrtol presne taký druh devastujúcej invázie", pri ktorej začiatkom októbra v Izraeli zomrelo asi 1200 ľudí.



Redaktori NYT mali možnosť do dokumentu nahliadnuť, presný termín útoku však v ňom nebol uvedený. Niektoré jeho časti však s veľkou presnosťou popisujú to, čo sa 7. októbra odohralo. Začať sa mal raketovou paľbou, po ktorej ozbrojenci vo viacerých vlnách následne preniknú do Izraela po zemi i zo vzduchu.



Podľa NYT dokument obsahoval aj citlivé informácie o izraelskej armáde a vedenie armády a rozviedky ho malo k dispozícii už dlhšie. Nie je však jasné, či sa k nemu dostali aj vysokopostavení politici.



Podľa vojenskej správy z minulého roka tiež nebolo jasné, či vedenie Hamásu plán schválilo. Varovanie analytičky izraelskej tajnej služby, že Hamas usporiadal podľa tohto plánu cvičenie, jej nadriadení ignorovali. Označila to za prípravu na začatie vojny, ale plukovník, ktorý si jej správu preštudoval, rozhodol, že treba "trpezlivo čakať", uviedol NYT.



Varovania nenaznačovali, že by sa Hamas chystal plán bezprostredne uskutočniť, a spravodajské služby aj naďalej verili, že líder Hamasu Jahjá Sinvár sa nesnaží o rozpútanie vojny s Izrael, uvádza NYT.