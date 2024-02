NYT: KĽDR dodala Rusku zbrane,Moskva odblokovala časť zmrazených aktív

New York 6. februára (TASR) — Ruské úrady odblokovali časť aktív Severnej Kórey zmrazených v jednej z ruských bánk a pomohli tak tejto izolovanej ázijskej krajine získať prístup do medzinárodného bankového systému. Stalo sa tak po tom, čo Pchjongjang dodal Rusku zbrane do vojny na Ukrajine. Uviedol to v utorok na svojom webe denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na zdroje v spravodajských službách západných krajín. TASR o tom informuje na základe správy portálu Moscow Times.



Spomínané zdroje tvrdia, že Ruská federácia odblokovala deväť z 30 miliónov dolárov zmrazených aktív. KĽDR tieto peniaze použije na nákup ropy.



V rovnakom čase si podľa NYT nemenovaná severokórejská spoločnosť otvorila účet v ďalšej ruskej banke v gruzínskom odštiepeneckom regióne Južné Osetsko, ktorý ako nezávislý štát uznáva iba Moskva a hŕstka jej spojencov. To naznačuje, že ruské úrady pravdepodobne pomáhajú Severnej Kórei obchádzať sankcie OSN, ktoré bankám zakazujú obchodovať so Severnou Kóreou, píše NYT.



Hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby začiatkom januára uviedol, že ruská armáda začala na Ukrajine používať balistické rakety dodané Severnou Kóreou. V októbri 2023 tvrdil, že do Ruska dorazilo z KĽDR viac ako tisíc kontajnerov s vojenskou technikou a muníciou.



Tlačový tajomník ruského prezidenta Dmitrij Peskov v reakcii na tieto tvrdenia uviedol, že neexistujú dôkazy o dodávkach zbraní z KĽDR do Ruska. Šéf Kremľa Vladimir Putin opakovane povedal, že Moskva dodržiava sankcie Bezpečnostnej rady OSN uvalené na Severnú Kóreu.