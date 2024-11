Musk hovoril s veľvyslancom Iránu pri OSN o zmierňovaní napätia

New York 15. novembra (TASR) - Miliardár Elon Musk, blízky spojenec novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, sa stretol s iránskym veľvyslancom pri OSN v snahe o zmiernenia napätia medzi Teheránom a Washingtonom. Informoval o tom vo štvrtok denník The New York Times (NYT), TASR píše s odvolaním sa na agentúru AFP.



Noviny citovali anonymné iránske zdroje, podľa ktorých bolo stretnutie najbohatšieho človeka na svete s veľvyslancom Amírom Saídom Íraváním "pozitívne". Stretnutie v pondelok trvalo viac ako hodinu na tajnom mieste. Schôdzku bezprostredne ani jedna strana nepotvrdila, diplomatické zastúpenie Iránu pri OSN sa k záležitosti odmietlo vyjadriť.



Stretnutie by v prípade potvrdenia mohlo podľa AFP naznačiť, že Trump to s diplomaciou s Iránom myslí vážne. Mnohí konzervatívci v jeho Republikánskej strane, ako aj Izrael presadzujú tvrdší prístup. Tiež by to ukázalo mimoriadny vplyv Muska na americkú politiku. Pri Trumpovi ho teraz vidno takmer neustále a údajne sa zúčastňoval aj na jeho telefonátoch so svetovými lídrami.



Trump počas predošlého pôsobenia vo funkcii prezidenta odstúpil od dohody svetových veľmocí o jadrovom programe Iránu a voči Teheránu viedol politiku "maximálneho tlaku". Tento rok však počas predvolebnej kampane hovoril, že je otvorený diplomacii.



Iránsky prezident Masúd Pezeškiján je v islamskej republike považovaný za umierneného politika. Vo štvrtok povedal, že Teherán chce rozptýliť pochybnosti o mierovom charaktere svojho jadrového programu.



V správe NYT sa tiež píše, že iránsky veľvyslanec vyzval Muska, aby sa snažil o výnimky zo sankcií USA a podnikal v Teheráne.